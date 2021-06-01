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Общество
Сюжет: COVID-19

Кыргызстан смогут посещать и невакцинированные туристы. Разъяснение

В департаменте туризма при Министерстве экономики и финансов пояснили, что иностранные туристы, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, также могут посещать Кыргызстан, однако при наличии отрицательного ПЦР-теста, сданного за последние 72 часа. Об этом 24.kg сообщила замдиректора ведомства Кыял Кенжематова.

«Вакцинированные туристы могут к нам прибывать без прохождения ПЦР-теста, а невакцинированные обязательно должны показать результаты ПЦР. Детали нового алгоритма предоставим в ближайшее время, он находится на стадии утверждения», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы, которые прошли вакцинацию от коронавируса, смогут беспрепятственно посещать Кыргызстан. Однако многие задались вопросами, что делать тем, кто по тем или иным причинам отказался от прививки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195950/
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