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Общество

Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова

В КГМА завершились выборы ректора. Об этом 24.kg сообщили в вузе.

Всего в голосовании принял участие 731 человек из 792. За действующего ректора Индиру Кудайбергенову отдали голос 698 человек, против проголосовали 33.

24.kg
Фото 24.kg. Результаты выборов ректора КГМА

На пост претендовали четыре человека: доктор медицинских наук, профессор Зиябидин Айдаров, доктор медицинских наук, профессор Индира Кудайбергенова, доктор медицинских наук, профессор Эркин Алымбаев, доктор медицинских наук, профессор Джолдошбек Шаршенбиев.

Ранее стало известно об отмене выборов в КГМА. В вузе сообщили, что председателем оргкомитета по выборам был статс-секретарь Минобразования Жапаркул Ташиев, он не стал подписывать приказ об отмене выборов, поэтому якобы провели ротацию статс-секретарей. Новый статс-секретарь Калысбек Шадыханов подписал приказ, но ученый совет решил провести выборы.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195702/
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