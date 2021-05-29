Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова

В КГМА завершились выборы ректора. Об этом 24.kg сообщили в вузе.

Всего в голосовании принял участие 731 человек из 792. За действующего ректора Индиру Кудайбергенову отдали голос 698 человек, против проголосовали 33.

Фото 24.kg. Результаты выборов ректора КГМА

На пост претендовали четыре человека: доктор медицинских наук, профессор Зиябидин Айдаров, доктор медицинских наук, профессор Индира Кудайбергенова, доктор медицинских наук, профессор Эркин Алымбаев, доктор медицинских наук, профессор Джолдошбек Шаршенбиев.

Ранее стало известно об отмене выборов в КГМА. В вузе сообщили, что председателем оргкомитета по выборам был статс-секретарь Минобразования Жапаркул Ташиев, он не стал подписывать приказ об отмене выборов, поэтому якобы провели ротацию статс-секретарей. Новый статс-секретарь Калысбек Шадыханов подписал приказ, но ученый совет решил провести выборы.