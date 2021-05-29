Вооруженные силы Кыргызстана. День сегодняшний

Сегодня Вооруженные силы Кыргызстана отмечают 29-ю годовщину образования. На заре независимости они были созданы на базе советских частей и соединений, базировавшихся на территории республики.

24.kg решило напомнить об основных вехах, через которые прошла армия Кыргызстана и показать ее сегодняшнюю.

Родившаяся в 1990-е и их пережившая

Вооруженные силы были созданы 29 мая 1992 года указом президента Аскара Акаева. В этом же году Кыргызстан подписал Договор о коллективной безопасности.

Для армии начали создавать условия — искали финансовые и материальные средства, решали организационные, технические, социальные и правовые вопросы. Параллельно в войсках налаживалась оперативная и мобилизационная подготовка. Многие советские офицеры-кыргызстанцы откликнулись на призыв, вернувшись из республик бывшего Союза.

В 1993 году Государственный комитет Кыргызстана по делам обороны преобразовался в Министерство обороны. На этот же год выпало и первое серьезное испытание для солдат молодой армии.

С января 1993 года отдельный горно-стрелковый батальон Вооруженных сил Кыргызстана заступил на охрану 100-километрового участка таджикско-афганской границы.

На протяжении пяти лет бойцы на высокогорье, в трудных климатических условиях выполняли функции пограничников. В феврале 1999 года воинский контингент, успешно выполнив миротворческую миссию, вышел без потерь с территории соседнего Таджикистана. За эти годы службу в батальоне прошли более 4,5 тысячи кыргызстанцев. В последующем боевой опыт службы на границе пригодится при становлении собственной пограничной службы.

И уже 19 марта 1999 года были приняты законы «О Пограничной службе Кыргызской Республики» и «О государственной границе Кыргызской Республики». А 28 мая 1999 года указом главы государства была создана своя Пограничная служба.

Прошедшая крещение огнем

1999-2000 годы стали настоящим испытанием для Вооруженных сил Кыргызстана. В августе 1999-го произошло вторжение на юг республики боевиков Исламского движения Узбекистана, которое обернулось затяжной Баткенской кампанией. По официальным данным, эти события унесли жизни 54 человек, по неофициальным — 78.

Ценою боевых потерь военнослужащие Кыргызстана обрели опыт контртеррористических операций в горных условиях.

Несмотря на все сложности, они смогли сделать самое главное — отразить агрессию международного терроризма и сохранить территориальную целостность республики.

Высоких государственных наград были удостоены многие военнослужащие. Два человека награждены орденом «Манас» II степени, 49 человек — орденом «Манас» III степени, 203 — медалью «Эрдик».

Пережитые события в будущем стали основой для реформирования Вооруженных сил и позиционирования Вооруженных сил Кыргызстана в рамках международных соглашений. Тогда республика впервые осознала острую необходимость в мобильной и оснащенной армии, способной быстро и оперативно реагировать на угрозы, а также важность международного сотрудничества.

Так, в 2001 году Кыргызстан в вопросах безопасности расширил свои границы, став страной-участницей Шанхайской организации сотрудничества. Спустя еще два года — членом Организации Договора о коллективной безопасности — военно-политического союза, созданного на основе ДКБ.

23 октября 2003 года состоялось открытие российской авиабазы «Кант» — авиационного подразделения в рамках Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ.

В 2006 году Военно-воздушные силы и войска ПВО республики объединили в Силы воздушной обороны. Этот год запомнился и сокращением срочной службы с 18 месяцев до года.

Пережившая лихие реформы

Еще одной непростой вехой для армии Кыргызстана стали реформы, которые в 2013 году начал теперь уже бывший президент Алмазбек Атамбаев. Существовавшее до этого единым целым Министерство обороны разделили надвое.

Вновь созданному спустя год Генеральному штабу отдали функции управления войсками, оставив министерству финансовую часть.

За год до этого, в сентябре 2012-го, из подчинения ГКНБ государства вывели Пограничную службу, сделав ее отдельной. А 12 марта 2014 года Внутренние войска из ведения МВД были переведены в состав Национальной гвардии.

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В 2016-м Министерство обороны упразднили до госкомитета. Все эти новшества изначально оценивались специалистами как не самые удачные. Сегодня же эксперты признают: Генеральный штаб и вовсе не стоило создавать.

В 2018 году Сооронбай Жээнбеков вернул внутренние войска милиции. Они перестали быть частью Национальной гвардии. Сменивший его на посту Садыр Жапаров спустя два года поставил точку в непродолжительной истории самостоятельной Государственной пограничной службы, вернув ее в ведение ГКНБ.

В начале этого года было принято решение и о возрождении былого Министерства обороны как единого военного ведомства.

В историю ушел отпраздновавший свое семилетие Генштаб ВС КР. Обернутся ли эти пертурбации чем-то хорошим для армии Кыргызстана, станет понятно со временем. Сегодня, в день 29-летия Вооруженных сил Кыргызстана, не хочется говорить о плохом — для этого достаточно будней.

Хочется сказать лишь одно — за три десятилетия независимости у республики сформировалась своя, уникальная армия, имеющая за плечами боевой опыт. Армия, личный состав которой в разные годы принимал и продолжает принимать участие в миротворческих миссиях ООН. Армия, которая раз за разом с достоинством показывает себя во множестве международных военных учений. Армия, у которой все еще впереди.