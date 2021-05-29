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Общество

В сквере в микрорайоне «Восток-5» в Бишкеке установили навесы-зонты

Бишкекасфальтсервис продолжает обустраивать сквер в микрорайоне «Восток-5». Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на проспекте Чуй муниципальное предприятие установило три теневых навеса в форме зонта. Основанием служит металлокаркас, прохладную тень создают полосы, изготовленные из древесины. Кроме того, сотрудники Бишкекасфальтсервиса укладывают брусчатку.

Ранее для любителей пофотографироваться на мини-Арбате установили большой LED-экран, селфи макеты Эйфелевой башни, Биг-Бена и британской телефонной будки, смайлики, вращающийся глобус с фонтаном и отдельный фонтан. Дополнительное благоустройство производилось за счет спонсорских средств.

Сквер построен предприятием в 2019 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195648/
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