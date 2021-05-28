День защиты детей. Мэрия Бишкека подготовила праздничную программу

В Международный день защиты детей в столице пройдут различные праздничные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

С 1 по 7 июня в Детской школе искусств № 4 на улице Байтика Баатыра, 4а/4 пройдет выставка детских рисунков учащихся отделения изобразительного искусства.

1 июня в 10.00 в концертном зале Детской школы искусств № 7 (4-й микрорайон, 6/2) пройдет концерт, посвященный Дню защиты детей, в Музее-мастерской имени Чуйкова (улица Чуйкова, 87) — открытие выставки «Дети рисуют мир» совместно с Детской художественной школой, в Доме культуры села Чон- Арык (улица Самойленко, 2/1) — праздник для детей, в 12.00 в парке «Фучика» от городского Дома культуры «Диалог» совместно с Детской школой искусств № 2 пройдет праздничный концерт.