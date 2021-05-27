Для зараженных COVID-19 свободна 321 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 321 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 27 мая:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 29;

Клинический родильный дом № 2 — 12;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 77;

Городская клиническая больница № 1 — 57;

Городская клиническая больница № 6 — 4;

Национальный центр кардиологии и терапии — 13;

Чуйская областная объединенная больница — 23;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 9;

Национальный центр онкологии и гематологии — 5;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 45;

Республиканский центр наркологии — 34;

Национальный центр фтизиатрии — 13.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 103 тысячи 583 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.