Для зараженных COVID-19 свободна 321 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 321 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 27 мая:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 29;
- Клинический родильный дом № 2 — 12;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 77;
- Городская клиническая больница № 1 — 57;
- Городская клиническая больница № 6 — 4;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 13;
- Чуйская областная объединенная больница — 23;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 9;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 5;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 45;
- Республиканский центр наркологии — 34;
- Национальный центр фтизиатрии — 13.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 103 тысячи 583 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.