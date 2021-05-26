Мэрия Бишкека взыскала с арендатора земли 4 миллиона сомов задолженности

Управление земельных ресурсов (УЗР) мэрии Бишкека продолжает работу по взысканию дебиторской задолженности за пользование муниципальными земельными участками. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в 2006 году ОАО «С» в аренду на 49 лет предоставили земельный участок площадью 1,08 гектара под имущественный комплекс завода по улице Рабочей.

«С учетом первого квартала 2021 года образовалась задолженность 3 миллиона 276 тысяч 524,84 сома и пени — 819 тысяч 131,21 сома», — отметили в мэрии.

УЗР обратилось в Свердловский суд, который вынес решение о взыскании задолженности — 4 миллионов 95 тысяч 656,05 сома.

В мэрии просят арендаторов своевременно вносить плату за использование муниципальной земли. По любым вопросам можно обратиться в управление земельных ресурсов по телефону: 0312454273.