В Бишкеке на трех улицах начат ремонт дорог. Проезд на них ограничен

В Бишкеке еще на трех улицах начался ремонт дорог в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, на участках, где проводятся работы, будет временно ограничен проезд. Это:

улица Абдымомунова от проспекта Манаса до улицы Тоголока Молдо;

улица Жукеева-Пудовкина от улицы Кулатова до улицы Ахунбаева;

улица Матросова от улицы Ахунбаева до улицы Медерова.

В мэрии напомнили, что вторая фаза проекта рассчитана на два года. За это время планируется построить пять мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров. Многие улицы из этого списка будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств КНР, подрядчики — китайская корпорация China Road and Bridge Corporation.