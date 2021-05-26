Перерегистрация авто в Кыргызстане будет стоить 1 тысячу 360 сомов. Это временно

С 1 июня в Кыргызстане перерегистрация автомобилей будет дешевле. Об этом сообщает ГРС.

Цель акции — удовлетворение прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем установления нулевой ставки сбора за перерегистрацию авто в рамках исполнения Указа президента «О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению».

Стоимость переоформления автомобиля составит 1 тысячу 360 сомов вне зависимости от года выпуска и объема двигателя. Отмечается, что если не приобретать новый автономер, стоимость переоформления авто уменьшится еще — до 460 сомов.

«Правительство просит всех владельцев машин воспользоваться возможностью и зарегистрировать со льготами автомобили на свое имя. Удешевление перерегистрации — это временная акция и продлится до 31 декабря текущего года», — рассказали в ведомстве.