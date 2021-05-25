Юные талантливые кыргызстанцы отправятся на отдых в российский «Артек»

Талантливые и одаренные дети из Кыргызстана смогут отдохнуть этим летом в международном центре «Артек». Договоренность достигнута сегодня на встрече в режиме видео-конференц-связи министра образования и науки КР Болотбека Купешева с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым.

По данным пресс-службы ведомства, состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов. В частности, стороны обсудили вопросы строительства совместных кыргызско-российских образовательных организаций в регионах страны.

Ранее КР и РФ подписали протокол переговоров о сотрудничестве в создании совместной образовательной инфраструктуры в Кыргызстане. Стороны должны разработать типовой проект школ и технического задания на их строительство и оснащение, которые намерены представить уже к августу 2021 года.

Известно, что стороны предварительно договорились о строительстве восьми совместных образовательных организаций и определили три приоритетных земельных участка в городах Оше, Караколе и Чуйской области.