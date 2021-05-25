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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Жители приграничного села Таш-Тумшук просят переселить их в другое место

Жители приграничного села Таш-Тумшук Ак-Сайского района Баткенской области обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой обеспечить им безопасную жизнь. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, после последнего конфликта на границе сельчане до сих пор боятся вернуться в свои дома.

«Мы вынуждены обратиться к вам, Садыр Нургожоевич, так как с каждым годом все опаснее жить  в нашем селе. Несмотря на постоянные конфликты с применением силы и жертвами, мы не оставляли село, охраняя наши земли. Но нам страшно. Наши дети должны получить образование. Просим переселить нас в другое место», — обратились местные жители.

По их данным, в Таш-Тумшуке проживают 50 семей.

«Вчера таджики вышли и опять закрыли дорогу Ош — Исфана. Нам пришлось снова бежать, оставив дома», — сообщили жители Таш-Тумшука.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195144/
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