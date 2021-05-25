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Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке Последний звонок прозвенел для 6 тысяч 980 выпускников

В Бишкеке состоялся итоговый урок — классный час для 6 тысяч 980 выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, и. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов в онлайн-формате поздравил выпускников и педагогов с окончанием учебы.

В мэрии добавили, что Последний звонок для выпускников столичных школ прошел на открытом воздухе без участия учеников младших классов в режиме офлайн с учетом алгоритмов и соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

«В 68 школах итоговый урок для учащихся 11-х классов прошел в офлайн-режиме, в 29 школах — онлайн», — отметили в муниципалитете.

Девятый класс в этом году окончили 13 тысяч 431 подросток, в том числе 377 — с отличием. Для них итоговый урок прошел в онлайн-формате.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195137/
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