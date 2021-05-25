23:27
USD 83.63
EUR 102.00
RUB 1.14
Общество

Суперлуние и полное затмение Луны произойдут одновременно: завтра можно увидеть

Завтра, 26 мая, произойдут сразу три астрономических события, связанных с Луной: перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) довольно редко.

Отмечается, что полное затмение Луны произойдет завтра в промежутке 15.45 — 18.53 по бишкекскому времени. Фаза продлится всего лишь 14,5 минуты.

Наблюдать за редким астрономическим явлением и насладиться полностью ночным шоу смогут жители Австралии, Восточной Азии, Северной и Южной Америки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195094/
просмотров: 461
Версия для печати
Материалы по теме
Домик в космосе. Эксперты подсчитали ежемесячный платеж по «лунной ипотеке»
Кыргызстанцы смогут наблюдать «голубую Луну»
NASA обнаружило воду на солнечной стороне Луны
Япония построит завод на Луне
Кропотливая работа. Фотограф создал самый четкий снимок Луны
Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне
Индийский аппарат «Чандраян-2» потерпел неудачу при посадке на Луну
Первые открытия на обратной стороне Луны сделал китайский аппарат
Прототип аппарата для высадки на Луну представил миллиардер Джефф Безос
Станция «Чанъэ-4» передала на Землю первые панорамные фото обратной стороны Луны
Популярные новости
Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в&nbsp;Росавиации Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в Росавиации
Коррупция на&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo;. Генпрокуратура сообщила подробности уголовного дела Коррупция на «Кумторе». Генпрокуратура сообщила подробности уголовного дела
Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с&nbsp;угрозами и&nbsp;слежкой Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с угрозами и слежкой
Неделя-24. Скандал с&nbsp;&laquo;Кумтором&raquo; и&nbsp;наступающий коронавирус Неделя-24. Скандал с «Кумтором» и наступающий коронавирус
Бизнес
Осталось шесть дней до&nbsp;розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты! Осталось шесть дней до розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты!
Как поступить в&nbsp;Кыргызско-Германский институт прикладной информатики? Как поступить в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики?
Скорая помощь от&nbsp;мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков Скорая помощь от мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности В Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности
25 мая, вторник
23:05
Этнические кыргызы, проживающие в Ала-Буке, не могут получить гражданство Этнические кыргызы, проживающие в Ала-Буке, не могут по...
22:43
Суперлуние и полное затмение Луны произойдут одновременно: завтра можно увидеть
22:23
В некоторых районах городов Айдаркена и Кадамджая не будет газа
21:49
В красной зоне Нацгоспиталя не работает туалет. Пациенты жалуются
21:20
Пробки в Бишкеке. Установить дополнительные секции на светофоре просят горожане