Суперлуние и полное затмение Луны произойдут одновременно: завтра можно увидеть

Завтра, 26 мая, произойдут сразу три астрономических события, связанных с Луной: перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) довольно редко.

Отмечается, что полное затмение Луны произойдет завтра в промежутке 15.45 — 18.53 по бишкекскому времени. Фаза продлится всего лишь 14,5 минуты.

Наблюдать за редким астрономическим явлением и насладиться полностью ночным шоу смогут жители Австралии, Восточной Азии, Северной и Южной Америки.