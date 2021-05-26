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Общество

Об органной музыке рассказали участницы предстоящего концерта в Бишкеке

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 29 мая состоится концерт органной музыки.

В преддверии этого культурного события мы побеседовали с солисткой Кыргызской национальной филармонии Викторией Васильевой и выпускницей Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Ксенией Михальцовой, которые исполнят на концерте произведения Дитриха Букстехуде, Яна Свелинга, Иоганна Себастьяна Баха и Ференца Листа.

— Расскажите, откуда у вас любовь к органу.

В.В.: — Не могу точно обозначить время, место и обстоятельства. Теперь мне кажется, что я всегда хотела на нем играть. И причиной был даже не сам инструмент, а музыка Иоганна Себастьяна Баха. Пластинка с его трио-сонатами и концертами для органа в исполнении Олега Янченко — это осознанное начало мечты.

К.М.: — Любовь к органу у меня началась еще задолго до обучения игре на нем. Услышала я его в нашей филармонии на концерте Виктории Геннадьевны (Васильевой. — Прим. 24.kg). Мне захотелось узнать этот инструмент поближе. При поступлении в Казахскую национальную консерваторию в Алматы узнала, что у них открыт набор в органный класс. С удовольствием записалась туда.

Виктории Васильевой
Фото Виктории Васильевой

— Обновляется ли мировой органный репертуар?

В.В.: — Он огромен. История органа началась так давно, что еще не существовало нотной записи. Уже больше шести столетий его звук наполняет души людей, напоминая о главном. И интерес композиторов к этой способности не иссякнет никогда.

К.М.: — Органный репертуар, как и любой другой, постоянно пополняется. Есть много интересных работ как советских композиторов, так и уже постсоветского периода.

— Есть ли какое-то качество, которое отличает органиста от других музыкантов?

К.М.: — Думаю, каких-то определенных качеств нет. Занятие музыкой — это тяжелый труд, и неважно, какой инструмент ты выбрал. Орган при наличии «схожей» клавиатуры имеет очень много отличий от фортепиано, и для освоения этого инструмента пианисту понадобится не один год.

Ксении Михальцовой
Фото Ксении Михальцовой

— Согласны ли вы с тем, что классическая музыка, и в том числе органная, недемократичная и подобные концерты посещает лишь элитарная публика?

В.В.: — Нет, не согласна. В первую очередь — с разделением на демократичное и элитарное. Классическая музыка не предмет роскоши, который кто-то может себе позволить, а кто-то нет. Вопрос тут не в самой музыке, а в нас. Каждый может слушать Баха, Вивальди, Бетховена, Моцарта, Чайковского, Рахманинова, Шопена. Главное — не бояться чего-то не понять, а просто включить и слушать.

— Кого из композиторов вы бы посоветовали послушать, чтобы познакомиться и, возможно, полюбить органную музыку?

К.М.: — Для более полного представления и понимания, что такое орган, стоит послушать немецких композиторов барочного стиля, таких как Ян Свелинк, Дитриха Букстехуде, Генрих Шейдеман, Иоганн Пахельбель, ну и конечно же Иоганна Себастьяна Баха. В их произведениях мы можем услышать все величие инструмента, которое только возможно передать.

Орган — самый большой клавишный духовой музыкальный инструмент. Звучит при помощи труб различных тембров, в которые с помощью мехов нагнетается воздух. Игра осуществляется при помощи нескольких клавиатур для рук (мануалов) и педальной клавиатуры.

По звуковому богатству и обилию музыкальных средств он занимает первое место среди всех инструментов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195089/
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