Волонтеры собирают средства на ремонт памятника в Бишкеке

В Бишкеке Городское военно-патриотическое объединение воинов-интернационалистов и воинов запаса «Родина» объявило сбор средств для реставрации памятника летчикам. Об этом 24.kg сообщил председатель объединения Сергей Торопов.
Самолет Як-50, установленный в 1984 году в 12-м микрорайоне столицы возле здания бывшего ДОСААФ Киргизской ССР, сегодня находится в удручающем состоянии.
Отмечается также, что волонтеры будут рады любой помощи, в том числе и физической.
«Все неравнодушные граждане могут принять участие в реставрации и оказать посильную физическую и финансовую помощь», — уточнил председатель объединения.
Тех, кто хочет поддержать реставрацию памятника, в общественном объединении просят перечислить средства на электронные кошельки «Элсом» 0557030311 и MegaPay 0557030311.
Отметим также, что последний раз монумент отреставрировали силами гражданского военно-патриотического объединения в 2012-м, после того, как он был разграблен.