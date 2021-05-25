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Общество

Волонтеры собирают средства на ремонт памятника в Бишкеке

В Бишкеке Городское военно-патриотическое объединение воинов-интернационалистов и воинов запаса «Родина» объявило сбор средств для реставрации памятника летчикам. Об этом 24.kg сообщил председатель объединения Сергей Торопов.

Самолет Як-50, установленный в 1984 году в 12-м микрорайоне столицы возле здания бывшего ДОСААФ Киргизской ССР, сегодня находится в удручающем состоянии.

«Составлена смета. Необходимо собрать 60 тысяч сомов. Администрация Октябрьского акимиата предложила помощь, они предоставят строительные леса. Для реставрации памятника необходимо изготовить колпак кабины пилота, обшить металлом или стекловолокном разрушенные части фюзеляжа самолета, покрасить самолет, установить памятную табличку и облагородить территорию вокруг памятника», — рассказал Сергей Торопов.

Отмечается также, что волонтеры будут рады любой помощи, в том числе и физической.

«Все неравнодушные граждане могут принять участие в реставрации и оказать посильную физическую и финансовую помощь», — уточнил председатель объединения.

Тех, кто хочет поддержать реставрацию памятника, в общественном объединении просят перечислить средства на электронные кошельки «Элсом» 0557030311 и MegaPay 0557030311.

Отметим также, что последний раз монумент отреставрировали силами гражданского военно-патриотического объединения в 2012-м, после того, как он был разграблен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195087/
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