16:52
USD 83.78
EUR 102.41
RUB 1.14
Общество

Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с угрозами и слежкой

Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина, рассказавшая 24.kg о реальном положении дел внутри закрытой службы, столкнулась с угрозами и слежкой. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Отмечается, что накануне состоялась встреча Токона Мамытова с военнослужащей контрактной службы и ее адвокатом, полковником в отставке Юрием Скатневским.

пресс-службы омбудсмена
Фото пресс-службы омбудсмена. Наталья Силина и ее адвокат на встрече с Токоном Мамытовым

«Наталья Силина и ее адвокат подробно рассказали омбудсмену об истинном положении дел во Внутренних войсках МВД. О премии в размере 2 миллионов 600 тысяч сомов, которую себе выписало руководство. О неисполнении руководством и командирами своих обязанностей, которые прописаны в контракте с военнослужащими, в том числе и по обеспечению бойцов спецназа полноценным питанием и вещевым имуществом и о многом другом», — проинформировали в пресс-службе.

Сообщается также, что адвокат Силиной обратился к Токону Мамытову с просьбой защитить ее законные права и интересы, а также содействовать ей в обеспечении безопасности.

«По его словам, на Наталью постоянно оказывается давление со стороны «доброхотов из МВД и спецназа «Шер».

В адрес Силиной озвучиваются угрозы и требования отказаться от обвинений и претензий к руководству Внутренних войск.

Силина неоднократно видела у своего дома людей, наблюдающих за ней из легковой автомашины без госномеров», — заключили в пресс-службе омбудсмена.

Читайте по теме
Женщины в погонах. Неприглядная сторона службы

Напомним, ранее в редакцию с просьбой о помощи обратилась военнослужащая контрактной службы Внутренних войск МВД ефрейтор Наталья Силина. Она рассказала о реальном положении дел в спецподразделении.

По ее словам, военнослужащие не обеспечены даже минимальным обмундированием. Все, что выдает им государство, — это каски, остальное контрактники вынуждены покупать сами.

Наталья Силина также пожаловалась на нечеловеческие условия службы, кадровую чехарду и моральное давление, с которым сталкиваются те, кто осмеливается бороться с устоявшейся системой. Эти и другие факты нарушений, по ее словам, вынудили ее подать заявление в Военную прокуратуру и открыто выступить в СМИ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194992/
просмотров: 1449
Версия для печати
Материалы по теме
Анвар Сартаев обратился к омбудсмену по ситуации во Внутренних войсках МВД
Ответим позже. Пресс-служба Внутренних войск о заявлении ефрейтора Силиной
Отряд бойцов Внутренних войск МВД четыре часа удерживал «Головной»
В Бишкеке повесился солдат внутренних войск МВД
Во время беспорядков в Бишкеке митингующие избили водителя и угнали грузовик
В Джалал-Абаде сбежавших солдат Внутренних войск посадили на гауптвахту
Фото дня. Солдаты Внутренних войск отдыхают после инцидента на границе
Внутренние войска преобразованы в военную службу внутренней безопасности МВД
В Жогорку Кенеше рассматривают законопроект о Внутренних войсках
Командующим внутренними войсками назначен Исламбек Кенжекулов
Популярные новости
Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в&nbsp;Росавиации Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в Росавиации
Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в&nbsp;суд Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в суд
Работа &laquo;Кумтора&raquo;. Планы на&nbsp;полтора года, и&nbsp;снова канадские компании Работа «Кумтора». Планы на полтора года, и снова канадские компании
Лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента требуют члены &laquo;Кыргыз умуту&raquo; Лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента требуют члены «Кыргыз умуту»
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности В Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности
Казахстанская компания &laquo;Азияпэй&raquo; комментирует ситуацию с&nbsp;регистрацией в&nbsp;НБ&nbsp;КР Казахстанская компания «Азияпэй» комментирует ситуацию с регистрацией в НБ КР
&laquo;Бир өлкө&nbsp;&mdash; бир кыял&raquo;. Очередная предвыборная кампания или... «Бир өлкө — бир кыял». Очередная предвыборная кампания или...
Акция &laquo;Щедрый май&raquo; от&nbsp;MegaCom! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;красивые номера Акция «Щедрый май» от MegaCom! Скидки до 100 процентов на красивые номера
24 мая, понедельник
16:44
Полный беспредел. Дастан Бекешев о политической ответственности спикера Полный беспредел. Дастан Бекешев о политической ответст...
16:41
Улукбек Марипов в Бишкеке заложил капсулу на месте строительства новой школы
16:28
Дело журналиста. Суд удовлетворил жалобу Каната Каниметова на следователя
16:20
Нападение на продавца в торговом центре. В милиции рассказали подробности
16:16
Претендентов на должность послов в Австрии и Иране одобрили депутаты