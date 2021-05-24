Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с угрозами и слежкой

Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина, рассказавшая 24.kg о реальном положении дел внутри закрытой службы, столкнулась с угрозами и слежкой. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Отмечается, что накануне состоялась встреча Токона Мамытова с военнослужащей контрактной службы и ее адвокатом, полковником в отставке Юрием Скатневским.

Фото пресс-службы омбудсмена. Наталья Силина и ее адвокат на встрече с Токоном Мамытовым

«Наталья Силина и ее адвокат подробно рассказали омбудсмену об истинном положении дел во Внутренних войсках МВД. О премии в размере 2 миллионов 600 тысяч сомов, которую себе выписало руководство. О неисполнении руководством и командирами своих обязанностей, которые прописаны в контракте с военнослужащими, в том числе и по обеспечению бойцов спецназа полноценным питанием и вещевым имуществом и о многом другом», — проинформировали в пресс-службе.

Сообщается также, что адвокат Силиной обратился к Токону Мамытову с просьбой защитить ее законные права и интересы, а также содействовать ей в обеспечении безопасности.

«По его словам, на Наталью постоянно оказывается давление со стороны «доброхотов из МВД и спецназа «Шер».

В адрес Силиной озвучиваются угрозы и требования отказаться от обвинений и претензий к руководству Внутренних войск.

Силина неоднократно видела у своего дома людей, наблюдающих за ней из легковой автомашины без госномеров», — заключили в пресс-службе омбудсмена.

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Напомним, ранее в редакцию с просьбой о помощи обратилась военнослужащая контрактной службы Внутренних войск МВД ефрейтор Наталья Силина. Она рассказала о реальном положении дел в спецподразделении.

По ее словам, военнослужащие не обеспечены даже минимальным обмундированием. Все, что выдает им государство, — это каски, остальное контрактники вынуждены покупать сами.

Наталья Силина также пожаловалась на нечеловеческие условия службы, кадровую чехарду и моральное давление, с которым сталкиваются те, кто осмеливается бороться с устоявшейся системой. Эти и другие факты нарушений, по ее словам, вынудили ее подать заявление в Военную прокуратуру и открыто выступить в СМИ.