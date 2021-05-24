В Бишкеке у здания ГКНБ митингуют: просят Камчыбека Ташиева принять

В Бишкеке около здания ГКНБ проходит акция протеста. Митингующие хотят, чтобы глава ведомства Камчыбек Ташиев принял их.

По словам одного из участников акции Мухтара Шарипова, его осудили без участия адвоката и экспертов.

«Меня осудили незаконно — без участия адвоката, эксперта. Я инженер, инвалид II группы. Родственников присутствующих тут тоже осудили незаконно», — сказал Мухтар Шарипов.

При этом участники акции протеста не сказали, в чем конкретно обвиняют осужденных и за что они получили сроки.