Организаторы марафона Run Silk Road исказили карту Кыргызстана, убрав анклавы

Организаторы марафона Run Silk Road используют логотип с искаженной картой Кыргызстана, где не указаны анклавы. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил депутат Исхак Пирматов.

«Нужно незамедлительно принять меры в отношении ОО «Дирекция международного марафона» Кыргызстана, представительства компании «Кока-Кола» в КР, разработчиков сайта http://runthesilkroad.com/ и дизайнеров логотипа. Они дают заведомо лживую информацию, которая противоречит национальным интересам страны», — возмущен он.

Нардеп уверен, что работа дизайнеров не похожа на ошибку или упущение, а больше имеет диверсионный, саботирующий характер. Это преднамеренное искажение действительности, передача визуального посыла, чтобы заложить в головы масс недостоверную информацию.

«Это лого используют, как оказалось, не один год — с 2017-го! Куда смотрели пять лет наши спецслужбы — вопрос другой. Оно есть на плакатах и афишах, сайтах, в социальных сетях, на этикетках питьевой воды Bon aqua в бутылках (производит компания «Кока-Кола Бишкек Боттлерс»), в виде стендов и флажков. Эти карты висят на рекламных баннерах по всему городу, бутылки стоят на полках магазинов по всей стране, стенды размещены на площадках, где проходят мероприятия организаторов», — рассказал Исхак Пирматов.

Он потребовал привлечь заказчиков и создателей логотипа к ответственности, изъять и уничтожить все носители с этим визуальным содержимым.

При необходимости парламентарий готов инициировать изменения в соответствующие законы по размещению информации на продуктах массового потребления, в СМИ и так далее.

«Этот вопрос включен мной в повестку дня ближайшего заседания комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша. Призываю всех граждан воздержаться от покупки и бойкотировать продукцию компании «Кока-Кола Бишкек Боттлерс», — заключил он.