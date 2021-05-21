Арестант СИЗО-1 пожаловался на избиения сотрудниками Первомайского УВД

Арестант СИЗО-1 пожаловался на избиения со стороны сотрудников Первомайского УВД. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

По ее данным, к омбудсмену обратился гражданин Т.К., который содержится в СИЗО-1, с жалобой на сотрудников УВД Первомайского района, жестоко его избивших. В результате побоев Т.К. не слышит левым ухом и испытывает головные боли.

Отмечается, что из-за невыносимых пыток, которые применяли сотрудники милиции, Т.К. попытался покончить жизнь самоубийством через повешение, однако другие задержанные лица, находившиеся с ним в одной камере ИВС, помешали акту суицида.

Т.К. также пожаловался на неправильную квалификацию статьи.

«Его обвиняют в краже оставленных ему на хранение денежных средств, но он эти деньги не воровал, а потратил с намерением их последующего восстановления. Грубое и предвзятое отношение к нему сотрудников УВД он объясняет тем, что ранее сотрудниками ГКНБ по его заявлению в вымогательстве был задержан их коллега из УВД Ленинского района», — говорится в сообщении.

Заявитель попросил акыйкатчи оказать содействие в принятии законных мер наказания в отношении сотрудников милиции, а также в переквалификации статьи, которую ему вменяют.

Институтом омбудсмена направлено соответствующее письмо в органы прокуратуры. Дело взято на контроль до его логического завершения.