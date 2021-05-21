Минздравсоцразвития напомнил порядок прохождения медико-социальной экспертизы

Как пройти освидетельствования в комиссиях медико-социальной экспертизы на установление инвалидности, напомнили в Министерстве здравоохранения и социального развития. Ведомство подготовило ответы на часто задаваемые вопросы.

Отмечается, что некоторые больные, впервые обратившиеся в медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), остаются недовольны вынесенными решениями и самой процедурой освидетельствования, поскольку вынуждены заниматься дооформлением документации, проходить дополнительные клинико-лабораторные обследования.

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В ведомстве подчеркивают, что гражданам необходимо предоставить пакет документов. «Направление на медико-социальную экспертизу (форма — 088у, форма — 088д/у), оформляемое в лечебном учреждении (ЦСМ, ГСВ) по месту наблюдения, приписки и лечения, должно быть заверено печатью этого учреждения и не менее чем тремя подписями врачей (включая подпись председателя врачебной консультативной комиссии или главного врача). Выписки из стационаров должны быть заверены печатями учреждений (наличия только углового штампа и личной печати врача — недостаточно) и прилагаются копии этих документов на МСЭК», — отметили в МЗиСР.

Кроме того, необходимо представить документы: копию паспорта (оригинал для сверки), детям до 16 лет — копию свидетельства о рождении; трудовую книжку или нотариально заверенную выписку из нее для лиц, занятых трудовой деятельностью; направление организации здравоохранения, амбулаторную карту больного, выписки о стационарном лечении (в текущем году), медицинские документы, подтверждающие заболевание (консультативные заключения, лабораторные и инструментальные дополнительные обследования ); листок нетрудоспособности для работающих граждан.

Только после того, как врачи лечебной организации заполнят все медицинские документы и формы, гражданин приходит в МСЭК, где ему при наличии показаний устанавливается инвалидность: детям — категория «ребенок с ограниченными возможностями здоровья», взрослым — группа инвалидности (первая, вторая, третья).

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В ведомстве добавили, что с возрастом у граждан могут проявляться болезни, нарастать те или иные ограничения жизнедеятельности. «Необходимо обратиться к лечащему врачу в лечебное учреждение по месту лечения, наблюдения, приписки и месту временного пребывания (ЦСМ, ГСВ). После обследований, при наличии показаний, по ухудшению лечащий врач может заполнить направление на прохождение МСЭК. Граждане, не имеющие возможности двигаться, проходят экспертизу на дому, в стационаре», — добавили в ведомстве.

Медико-социальная экспертиза гражданина проводится на основании его (или его представителя) письменного заявления к председателю комиссии. При этом гражданин (или его представитель) предъявляет паспорт, для детей до 18 лет — свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей или опекуна. К заявлению прилагаются медицинские документы, подтверждающие нарушение здоровья, обусловленное стойким нарушением функций организма вследствие болезни, травмы или увечья и направление на МСЭК. Гражданин без регистрации может пройти медико-социальную экспертизу по месту временного пребывания. Иностранные граждане могут пройти медико-социальную экспертизу при наличии вида на жительство в республике. Лица с установленной ранее инвалидностью могут пройти переосвидетельствование по письменному заявлению по истечении установленного срока инвалидности или при ухудшении состояния здоровья.

В ведомстве добавили, что если представленные гражданином медицинские документы не соответствуют порядку, то комиссия имеет право направить его на дообследование. «Кроме этого, лечащими врачами зачастую некорректно дается «установка» больному, что документы заполнены на ту или иную группу, что также вызывает недовольство со стороны больного или его законного представителя. Это часто приводит к конфликтным ситуациям, возникающим в процессе объявления экспертного решения. Лечащие врачи не несут абсолютно никакой ответственности за высказанное в устной форме мнение о том, какая группа положена тому или иному больному, они занимаются обследованием пациента, уточнением и установлением диагноза, его осложнений, назначением и подбором лечения в каждом конкретном случае, но не экспертизой по инвалидности. Врачи-эксперты оформляют на каждого гражданина, прошедшего экспертизу экспертно-медицинское дело, где в письменном виде обосновывают свое решение соответственно действующим нормативным правовым актам, заверяют его своими подписями и печатью МСЭК и несут за него полную юридическую ответственность», — добавили в ведомстве.