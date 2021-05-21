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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Семейное насилие. Кыргызстанка в Саудовской Аравии просит о помощи

Кыргызстанка, проживающая в Саудовской Аравии, просит о помощи. Видео опубликовано в соцсетях.

В видеоролике женщина рассказывает, что ее зовут Асель Дуванаева.

«Мой муж все время избивает меня. Он употребляет наркотики. Он не дает мне жить. У меня четверо детей. Я хочу с ним развестись. Прошу вас, помогите мне», — говорит женщина.

В описании к видео говорится, что Асель Дуванаева проживает в Саудовской Аравии. Замужем за саудитом.

«На данный момент муж отобрал все документы и средства связи. Родственники и родные никак не могут связаться с ней. Она хочет развестись с мужем и оставить детей у себя. Дети — граждане Саудовской Аравии. Она не раз обращалась в консульство Кыргызстана и в полицию, снимала побои. 8 марта должен был состояться суд, но муж запер ее дома, не выпускает», — написано в публикации.

В МИД 24.kg сообщили, что изучают видео и уточняют информацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194754/
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