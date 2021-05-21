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Общество
Сюжет: Конституционная реформа

Судейский корпус страны обсуждает вопрос, как стать независимой ветвью власти

Представители судейского корпуса намерены внести поправки в конституционный Закон «О Верховном суде и местных судах», а также в законы «Об органах судейского самоуправления» и «О совете по делам правосудия».

В частности, они инициируют поправку, при которой вступившие в силу судебные акты, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и иные обращения судов и судей являются обязательными для всех органов государственной власти и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории страны. Их неисполнение, а равно иное проявление неуважения к суду влекут ответственность, предусмотренную законом.

Кроме того, предлагается внести изменения в статью о пленуме Верховного суда.

«В заседаниях пленума вправе участвовать председатель Конституционного суда, генпрокурор, министр юстиции, акыйкатчи. По приглашению председателя Верховного суда в заседании могут участвовать судьи местных судов, члены научно-консультативного совета при Верховном суде, представители правоохранительных органов», — указывается в проекте закона.

«Мы должны максимально сделать суды независимыми. Закон, касающийся судебной системы, должен быть долгосрочным, чтобы его не подвергали изменениям. В части присутствия омбудсмена я хочу спросить: почему на наших заседаниях должны присутствовать другие лица? Пленум Верховного суда что, должен ждать, пока генпрокурор придет? Я предлагаю этот пункт исключить», — сказал экс-председатель Бишкекского городского суда Айдар Осмонов.

Председатель наблюдательного совета Кыргызской ассоциации женщин-судей Чынара Айдарбекова отметила, что необходимо минимизировать ситуации, которые могут повлиять на независимость судей.

По словам доктора юридических наук Аяза Баетова, над законопроектами работала целая группа экспертов. «В этот раз судейский голос будет услышан», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194750/
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