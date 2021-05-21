ВОЗ посоветовала избегать поездок за границу из-за COVID-19

COVID-19 все еще представляет серьезную опасность, и потому людям следует по возможности избегать поездок за границу. Об этом заявил на брифинге глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, сообщил «Интерфакс».

По его словам, в настоящее время опасность сохраняется.

«Нам следует продолжать действовать аккуратно, пересматривать или отказываться от планов поездок за границу», — отметил Ханс Клюге.

Он добавил, что в Европе остаются очаги заражения COVID-19, способные быстро расширяться, если власти не будут принимать меры предосторожности.

Глава подразделения заметил, что вакцины от COVID-19, по имеющимся у ВОЗ данным, работают против всех известных штаммов.