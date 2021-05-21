09:19
USD 83.97
EUR 102.34
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ посоветовала избегать поездок за границу из-за COVID-19

COVID-19 все еще представляет серьезную опасность, и потому людям следует по возможности избегать поездок за границу. Об этом заявил на брифинге глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, сообщил «Интерфакс».

По его словам, в настоящее время опасность сохраняется.

«Нам следует продолжать действовать аккуратно, пересматривать или отказываться от планов поездок за границу», — отметил Ханс Клюге.

Он добавил, что в Европе остаются очаги заражения COVID-19, способные быстро расширяться, если власти не будут принимать меры предосторожности.

Глава подразделения заметил, что вакцины от COVID-19, по имеющимся у ВОЗ данным, работают против всех известных штаммов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194692/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
В Иссык-Кульской области откроют вторую ПЦР-лабораторию
Для зараженных COVID-19 свободны 349 коек в медучреждениях Бишкека
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 17 медработников
COVID-19 в мире. Заразились более 164,6 миллиона, умерли более 3,4 миллиона
В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 28 человек, 510 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались четыре человека
За сутки выявили 361 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 101 580
В городе Ош Последний звонок пройдет в онлайн-режиме. Торжества запрещены
Для зараженных COVID-19 свободны 280 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 163,9 миллиона, умерли более 3,3 миллиона
Популярные новости
В&nbsp;Московском районе обнаружили майнинг-ферму В Московском районе обнаружили майнинг-ферму
В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены
Женщины в&nbsp;погонах. Неприглядная сторона службы Женщины в погонах. Неприглядная сторона службы
Оптическая иллюзия. В&nbsp;Сети озадачены фотографией девочки, застрявшей в&nbsp;тротуаре Оптическая иллюзия. В Сети озадачены фотографией девочки, застрявшей в тротуаре
Бизнес
Эксперты и&nbsp;бизнес о&nbsp;цифровизации налоговых процедур в&nbsp;Кыргызстане Эксперты и бизнес о цифровизации налоговых процедур в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке открылся еще один магазин торговой сети Globus В Бишкеке открылся еще один магазин торговой сети Globus
Кыргызстанцы продолжают выигрывать в&nbsp;лотерею! Впереди финальные розыгрыши! Кыргызстанцы продолжают выигрывать в лотерею! Впереди финальные розыгрыши!
Объезжай пробки, паркуйся легко! Как выбрать электросамокат для Бишкека Объезжай пробки, паркуйся легко! Как выбрать электросамокат для Бишкека
21 мая, пятница
09:18
Угон автомашины детского дома. Комментарий главы фонда «Наш голос» Угон автомашины детского дома. Комментарий главы фонда...
09:01
На улице Суеркулова в Бишкеке демонтированный шлагбаум установили снова
08:52
ВОЗ посоветовала избегать поездок за границу из-за COVID-19
08:40
Минэкономики предлагает безналичный расчет при сделках свыше полмиллиона сомов
08:27
Президенты стран ЕАЭС собираются на саммит в онлайн-формате
20 мая, четверг
23:59
Кубок АФК. Футбольный клуб «Алай» проиграл «Худжанду» из Таджикистана
23:49
Первые фото с Марса прислал китайский аппарат «Чжучжун»