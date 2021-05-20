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Общество

Лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента требуют члены «Кыргыз умуту»

Члены общественного объединения «Кыргыз умуту» требуют лишить статуса экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом 24.kg сообщили в организации.

По словам одного из учредителей движения Дастана Эсенбекова, они хотят помочь активисту Чингизу Капарову в сборе подписей под соответствующей петицией за лишение статуса экс-президента не только Сооронбая Жээнбекова, но и Розы Отунбаевой.

На сегодня собрано 60 тысяч подписей. Чтобы внести народную инициативу в парламент, необходимо 300 тысяч. Чингиз Капаров отметил, что акция будет продолжаться до тех пор, пока ее инициаторы не соберут необходимое количество подписей для внесения документа в парламент.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194679/
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