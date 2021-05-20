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Общество

В Кыргызстане будет один закон об образовании и науке вместо шести существующих

В Кыргызстане будет один Закон «Об образовании и науке» вместо нынешних шести. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, в настоящее время сферу образования и науки регулируют законы «Об образовании», «О начальном профессиональном образовании», «О статусе учителя», «О дошкольном образовании», «О науке и основах государственной научно-технической политики», «Об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях» и более 50 подзаконных актов.

Заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров отметил, что ведомство проводит инвентаризацию законодательства. «Анализ показал, что многочисленные изменения законодательства привели к тому, что законы не полно регламентируют сам предмет закона, имеют пробелы, содержат внутренние конфликты и противоречия, имеют дублирующие, а порой и излишние положения, и не всегда отвечают принципам справедливости и партнерства. Для устранения выявленных недостатков предлагается принять единый закон», — сказал он.

В министерстве добавили, что предлагаемый нормативно-правовой акт станет вторым отраслевым законом в Кыргызстане (первый отраслевой Закон — «О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности»).

«Данный проект включает новые нормы, в том числе о создании научно-производственных комплексов на базе учебных заведений, нравственном воспитаним, включении программ начального и среднего профессионального образования в школьное обучение, коммерциализации научно-технической разработки. В соответствии с вызовами времени в проекте отражены дистанционные и электронные формы обучения. В сфере высшего образования вводится шесть типов профессиональных учебных заведений: национальный исследовательский институт, университет, академия, институт, специализированное высшее учебное заведение, высший колледж. Уточнены функции дошкольных и школьных образовательных организаций. Новым также стали законодательное закрепление источников финансирования аккредитации учебных заведений, кредитной системы преподавательских часов, стандарты финансовой отчетности учебных заведений», — заметили в Минобразования.

Кроме того, предлагается внесение изменений и дополнений в Кодекс о неналоговых доходах и Бюджетный кодекс для обеспечения финансовой самостоятельности образовательных организаций.
Для обеспечения собственной клинической базы медицинских образовательных организаций предлагается внесение изменений и дополнений в Закон «Об организациях здравоохранения».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194671/
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