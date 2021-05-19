Размороженный «Спутник V». Материальный ущерб могут возложить на ЦСМ № 2

Материальный ущерб по возмещению размороженных 994 доз российской вакцины «Спутник V» могут возложить на Центр семейной медицины № 2. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, комиссия работает.

«Если виноватым окажется кто-то из сотрудников — уборщица или еще кто, то ЦСМ понесет все материальные потери. С другой стороны, это гумпомощь, и мы уже думаем, как восстановить вакцину в деньгах», — сказал глава Минздрава.

Ранее выговоры получили пять человек.

В Республиканском центре иммунопрофилактики сообщили, что холодильник отключился от питания из-за человеческого фактора. Эта вакцина поступила по линии гумпомощи.

Большую часть «Спутника» Кыргызстан закупил примерно по $20 за два компонента вакцины.