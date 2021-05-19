Харассменту подвергаются и мужчины. Предлагается принять специальный закон

Необходимо принять специальный закон против харассмента на рабочем месте. С таким предложением на мероприятии о межрегиональном диалоге гражданских активистов «Женские и неженские профессии» выступила председатель ОНС Госслужбы миграции Нурбубу Керимбаева.

По ее словам, большинство граждан КР не знают о недопустимости харассмента на рабочем месте.

«Тут много говорили о защите женщин от домогательств на работе, но мужчины тоже страдают от харассмента со стороны руководителей противоположного пола. Кроме статьи в Уголовном кодексе, необходим еще закон, подробно объясняющий виды харассмента», — сказала Нурбубу Керимбаева.

По словам эксперта по социальным вопросам Бурул Суйуналиевой, мужчины часто подвергаются экономическому домогательству.

«Почему молодые и перспективные мужчины не могут расти? Потому что для карьерного роста должна быть «крыша» и с них требуют деньги», — отметила она.