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Общество

Запрещенные профессии для женщин. Активисты хотят изменить Трудовой кодекс

Списки профессий, запрещенных для женщин в Кыргызстане, — наследие советской эпохи. Об этом на межрегиональном диалоге гражданских активистов «Женские и неженские профессии» заявила директор общественного фонда «Инсан-Лейлек» Гульнара Дербишева.

По ее словам, статья 303 Трудового кодекса и постановление правительства «О Перечне производств, работ, профессий» ущемляют права женщин на труд и в выборе профессий.

«В стране женщинам законодательно запрещены 446 видов профессий, в том числе престижные и высокооплачиваемые. Вредные и дискриминационные списки запрещенных для женщин профессий противоречат принципу равенства, и они должны быть немедленно отменены. Государство намеренно ограничивает труд женщин в ряде сфер, игнорируя не только неофициальную занятость и безработицу, но и массовую вовлеченность женщин в трудовую миграцию. Некоторые профессии в этом списке уже не существуют, считаем, что это наследие советской эпохи», — сказала глава ОФ.

Гульнара Дербишева отметила, что запрещенные профессии в основном в высокооплачиваемых сферах. «Женскими остаются такие профессии, как учитель, врач, социальный работник. Нам надо бороться со стереотипным мышлением. Женщины работают в этих запрещенных сферах, но неофициально», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194460/
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