Работы Данакан Адашкановой из частных коллекций показаны на выставке в Бишкеке

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева проходит персональная памятная выставка, посвященная 70-летию со дня рождения одной из немногих женщин-живописцев, заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики Данакан Адашкановой (1951-2020).

В экспозиции 83 работы, взятые из трех источников: из фонда Музея ИЗО, частных коллекций и личного фонда семьи. Пока готовили выставку, всплыло много картин, о которых семья даже не знала.

Представлены самые ранние работы художницы, такие как копии портретов Екатерины Авдулиной пера Ореста Кипренского и графини Наталии Головиной Ильи Репина. Данакан Адашканова написала их, будучи студенткой Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина.

О некоторых работах Данакан Адашкановойрассказала ее дочь Шайым Обозова.

«Сбор табака» — дипломная работа мамы. Обычно художники, когда пишут юг, используют теплые, знойные цвета. А здесь наоборот — холодные, сумеречные. Ты смотришь на нее и чувствуешь прохладу вечера. По рассказам присутствующих на защите дипломной, картина произвела фурор. Из всех выпускников живописного факультета только три человека получили пятерки. Они и получили направление в аспирантуру. Однако мама от продолжения учебы в Ленинграде отказалась. Она вернулась во Фрунзе», — сообщила она.

Фото adashkanova_art/Instagram. «Сбор табака»

Картину недавно привезли в Бишкек, Музей ИЗО. Почти 35 лет провела в музее Академии художеств в Санкт-Петербурге. Представленные на выставке этюды позволяют увидеть этапы работы над большим полотном.

«Люблю «Автопортрет с кольцами». Мама только вернулась в 1978-м, в том же году проходила выставка к 100-летию Фрунзе. На открытие она опоздала. «Ну наконец-то мы дождались автора», — сказал импозантный усатый мужчина. Им оказался Семен Чуйков. Он похвалил работу и посоветовал заниматься портретом. И мама прислушалась. Потом уже, в 1987-м, когда поехала в Крым, она переключилась на пейзажи», — рассказала дочь художницы.

Фото 24.kg. «Автопортрет с кольцами»

«Последняя законченная работы мамы. Она ее буквально за две недели до смерти дописала. И уже мне пришлось ее назвать, атрибутировать. На ней нет ее подписи. Я назвала картину «Последняя весна». Мама ушла весной», — поделилась воспоминаниями Шайым Обозова.

Фото 24.kg. «Последняя весна»

«В нашем семейном личном топе маминых шедевров — «После дождя». Я помню, как мама сидела на балконе, мы жили на втором этаже, а под окном расцвел урюк. И она начала писать», — рассказала она.

Фото 24.kg. «После дождя»

По словам дочери, Данакан Адашканова очень любила писать натюрморты, но у семьи их мало осталось, все ушли в частные коллекции.

Шайым Обозова не знает, сможет ли семья провести еще раз такую выставку. Возможно, только к 80-летию со дня рождения художницы.

Посетить экспозицию можно до 3 июня.