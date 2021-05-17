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Общество

«Апамдын каттамасы» наградили за особый вклад в сохранение наследия Кыргызстана

В Чолпон-Ате наградили лиц, отличившихся на туристическом рынке Кыргызстана. Среди них есть Бурулкан апа — основательница знаменитой чайханы «Апамдын каттамасы», которая находится в селе Чолок Кеминского района по пути на озеро Иссык-Куль.

На минувших выходных на территории культурного центра «Рух Ордо» прошла международная туристическая выставка-ярмарка Issyk-Kul-ITF.

По словам создателя всемирной конфедерации этноигр Асхата Акибаева, мероприятие прошло под эгидой «Я — кочевник» для сохранения исторического наследия, возрождения многообразия уникальных культур, духовного, культурного и межконфессионального сближения народов мира.

«Движение I am nomad («Я — кочевник») — это голос прошлого, реальность настоящего и послание будущему. Такая связь времен возможна только при участии человека. Лучшие представители народов остались в памяти потомков именно потому, что они сохранили, пронесли через времена наследие предков», — сказал он.

Помимо Бурул апа, наградили Жанылсынзат Эгембердиева, супругу покойного Табылды Эгембердиева — основателя компании «Шоро» и этнокомплекса «Супара»; Валентина Деревянко — основателя туристической фирмы «Як-Тур-Каракол», который первым в Кыргызстане начал продвигать альтернативный экотуризм, рекреационные виды спорта и кулинарный туризм; Алмаза Акунова — президента федерации салбуурун КР.

Также в рамках туристической выставки I am Nomad и за вклад в развитие туризма дипломом третьей степени награждена команда юрточного городка Nomad’s Dream, находящегося на Сон-Куле, дипломом второй степени — туркомпания Destination Osh. Первое место заняла команда международного детского лагеря Jetigen.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194258/
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