Союз поэзии и живописи. В Бишкеке открылась выставка «Ковры, самолеты»

В «Творческой группе 705» открылась выставка Зулайки Есентаевой «Ковры, самолеты».

Серия живописных работ взаимодействует с венком сонетов Улана Токомбаева «Чайка», написанным в 1980-х годах.

Каждая картина называется одной из четырнадцати ключевых строк. Можно сначала прочитать произведение, а потом пытаться разглядеть строки в живописных работах. Или же познакомиться с картинами и затем уже искать их в сонетах.

По словам организаторов выставки, серия работ «Ковры, самолеты» затрагивает сразу несколько тем. «В последний год мы оказались ограничены в движении, вследствие чего ограничены и наш опыт, наши впечатления и переживания. А ковры и самолеты на картинах Зулайки Есентаевой беспрепятственно взлетают в воздух, путешествуют, перелетая от места к месту или свободно парят в воздухе», — рассказали они.

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«Тем временем в нашем обществе довольно стойко живет вопрос: «Кайдан болосун?», что подразумевает жесткую связь человека с определяющим его пространством, и за это место ведется жестокая война. Птица-чайка или ковер, или самолет предлагают другую связь с местом — это полет, перемещение, с переживанием и ощущением каждого места, навстречу гостеприимному «кел, чай ичели», — отмечают в «Творческой группе 705».

Отсюда и две линии — ковровая и самолетная. Самолеты подчинены законам механики, электродинамики, гидродинамики и так далее, но, может быть, их возникновение вдохновлено воображением, мечтами человека о летающем ковре, на котором можно пуститься в путешествие чуть ли не в самые глубины космоса.

Венок сонетов состоит из 15 сонетов. Первая строка второго совпадает с последней строкой первого, первая строка третьего — с последней строкой второго и так далее. Пятнадцатый сонет состоит из первых строк предшествующих 14. Таким образом закольцовывается вся цепочка.

«Ковры, самолеты» — это еще и совмещение визуального и аудиального образов. Вернее, звуки аэропорта помогают погрузить человека в нужную атмосферу полетов. А полет на самолете — это всегда волнение и предвкушение чего-то интересного.

Увидеть и услышать выставку можно до 28 мая.