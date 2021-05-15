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Общество

Цифра дня. 3 миллиона 343 тысячи женщин проживают в Кыргызстане

В Кыргызстане указом президента с 2012 года учрежден День матери, который отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.

В республике на 1 января 2021 года насчитывалось 3 миллиона 343 тысячи женщин, или 50,4 процента от общей численности населения.

При этом в городах проживает 1 миллион 195 тысяч женщин (около 36 процентов от их общей численности), в сельской местности — 2 миллиона 148 тысяч (более 64 процентов).

В 2020 году около 158 тысяч женщин республики в возрасте 15-55 лет стали мамами. Средний возраст матери при рождении первого ребенка составил 23 года. Самые молодые матери, возраст которых при рождении первого ребенка составил 21-22 года, проживают в Оше, Баткенской, Ошской и Таласской областях.

Около 27 процентов женщин стали мамами впервые, а около 35 процентов, или почти каждая третья женщина, — во второй раз. Мамами четырех и более детей являются 13 процентов, или почти каждая восьмая женщина.

В 2020 году по сравнению с предыдущим годом отмечено снижение числа родившихся двоен и троен.

По данным Министерства здравоохранения и социального развития, доля рождений детей с интервалом между родами менее двух лет составила более 32 процента, от трех лет и выше — 42 процента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194077/
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