В мэрии Бишкека напомнили, где можно получить вакцину от COVID-19

В Бишкеке вакцинировались от COVID-19 более 13 тысяч горожан. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

В муниципалитете напомнили, что есть всего лишь четыре способа для защиты от заражения коронавирусом: ношение масок, обработка рук антисептиком, соблюдение дистанции и вакцинация.

По всем вопросам, касающимся вакцинации, можно обращаться по телефону горячей линии 0312313297, а также в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН по телефонам: 0708521710, 0312546521 и 0312546104.

Вакцину Sinopfarm можно получить в прививочных кабинетах:

ОЦСМ Ленинского района — 0312644557; 0505111330;

врачебная амбулатория в ж/м «Калыс-Ордо», ЦСМ № 13 — 0550500845;

ЦСМ № 2 — 0312644557; 0505111330;

ОЦСМ Первомайского района — 0312325571; 0550701002;

ЦСМ № 14 — 0500008208;

ЦСМ № 16 — 0550651170;

врачебная амбулатория в ж/м «Ак-Бата», «Ак-Босого», ЦСМ № 14 — 0500008208;

ОЦСМ Свердловского района — 0312635122; 0505286670;

ЦСМ № 4 — 0709828314;

ЦСМ № 8 — 0551117744;

ЦСМ № 9 — 0778376662;

врачебная амбулатория в ж/м «Учкун», «Бакай-Ата», ОЦСМ Свердловского района — 0505286670;

врачебная амбулатория в ж/м «Кара-Жыгач», ЦСМ № 8 — 0551117744;

ОЦСМ Октябрьского района — 0312570915; 0703293793;

ЦСМ № 15 — 0703210476;

ЦСМ № 19 — 0709655540,

а также в поликлинике Железнодорожной больницы (ЖДБ) — 0773261250.