18:21
USD 84.66
EUR 102.73
RUB 1.14
Общество

В мэрии Бишкека напомнили, где можно получить вакцину от COVID-19

В Бишкеке вакцинировались от COVID-19 более 13 тысяч горожан. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

В муниципалитете напомнили, что есть всего лишь четыре способа для защиты от заражения коронавирусом: ношение масок, обработка рук антисептиком, соблюдение дистанции и вакцинация.

По всем вопросам, касающимся вакцинации, можно обращаться по телефону горячей линии 0312313297, а также в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН по телефонам: 0708521710, 0312546521 и 0312546104.

Вакцину Sinopfarm можно получить в прививочных кабинетах:

ОЦСМ Ленинского района — 0312644557; 0505111330;

  • врачебная амбулатория в ж/м «Калыс-Ордо», ЦСМ № 13 — 0550500845;
  • ЦСМ № 2 — 0312644557; 0505111330;

ОЦСМ Первомайского района — 0312325571; 0550701002;

  • ЦСМ № 14 — 0500008208;
  • ЦСМ № 16 — 0550651170;
  • врачебная амбулатория в ж/м «Ак-Бата», «Ак-Босого», ЦСМ № 14 — 0500008208;

ОЦСМ Свердловского района — 0312635122; 0505286670;

  • ЦСМ № 4 — 0709828314;
  • ЦСМ № 8 — 0551117744;
  • ЦСМ № 9 — 0778376662;
  • врачебная амбулатория в ж/м «Учкун», «Бакай-Ата», ОЦСМ Свердловского района — 0505286670;
  • врачебная амбулатория в ж/м «Кара-Жыгач», ЦСМ № 8 — 0551117744;

ОЦСМ Октябрьского района — 0312570915; 0703293793;

  • ЦСМ № 15 — 0703210476;
  • ЦСМ № 19 — 0709655540,

а также в поликлинике Железнодорожной больницы (ЖДБ) — 0773261250.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194015/
просмотров: 84
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. Кыргызстанцы будут получать вакцину «Спутник V» на платной основе
В Кыргызстан прибыла вторая партия вакцины «Спутник V»
COVID-19. ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinopharm
COVID-19. В Кыргызстане может появиться сертификат о вакцинации
Вакцинация от COVID-19. Второй компонент «Спутника V» поступит до 20 мая
ВОЗ: На вакцинацию населения мира в этом году необходимо $19 миллиардов
На вакцинацию против COVID-19 можно записаться онлайн
ВОЗ примет решение по российской вакцине в конце июня — начале июля
Началась вакцинация сотрудников посольств, аккредитованных в Бишкеке
COVID-19. Кол-центр по вопросам вакцинации запустили в Кыргызстане
Популярные новости
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; изменилась схема пограничного контроля В международном аэропорту «Манас» изменилась схема пограничного контроля
Праздник на&nbsp;карантине. Как отмечать Орозо айт в&nbsp;условиях пандемии COVID-19 Праздник на карантине. Как отмечать Орозо айт в условиях пандемии COVID-19
Суд отменил приговор по&nbsp;делу брата Курманбека Бакиева Суд отменил приговор по делу брата Курманбека Бакиева
Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал об&nbsp;изъятом у&nbsp;Атамбаева оружии Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал об изъятом у Атамбаева оружии
Бизнес
MegaPay подключай&nbsp;&mdash; карту Visa получай MegaPay подключай — карту Visa получай
Смотри бой Антонины Шевченко&nbsp;&mdash; Андреа Ли&nbsp;на&nbsp;канале &laquo;UFC&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
14 мая, пятница
18:17
В мэрии Бишкека напомнили, где можно получить вакцину от COVID-19 В мэрии Бишкека напомнили, где можно получить вакцину о...
18:16
Внимание, розыск! В Кара-Балте без вести пропала 16-летняя Сальмина Асылбекова
18:12
Сорвал погоны и ударил в челюсть. Юриста подозревают в нападении на милиционера
18:06
О чем говорили Садыр Жапаров и Реджеп Тайип Эрдоган. Версия турецкой стороны
18:02
Кыргызстанцы могут обращаться в загсы независимо от места жительства