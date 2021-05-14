Жители Каракола просят вернуть балбал, найденный в ущелье

Жители Каракола Иссык-Кульской области просят вернуть балбал, найденный в ущелье. Об этом 24.kg сообщил Русланбек Абдраимов.

По его словам, 9 мая в Каракольском ущелье во время отдыха подростки нашли каменную скульптуру.

«Простым людям нельзя было ее трогать и тем более куда-либо забирать. После нахождения мы сообщили об этом археологам, они сказали, что прибудут на место 14 мая. Но спустя несколько дней мы обнаружили, что найденный балбал кто-то забрал. Поэтому мы просим его вернуть и передать ученым для исследования. Это ведь историческое достояние», — говорит Русланбек Абдраимов.

Балбал (от тюрк. баба — отец, предок) — небольшое каменное изваяние, которое представляет портретное изображение умершего предка.