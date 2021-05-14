16:46
USD 84.66
EUR 102.73
RUB 1.14
Общество

Жители Каракола просят вернуть балбал, найденный в ущелье

Жители Каракола Иссык-Кульской области просят вернуть балбал, найденный в ущелье. Об этом 24.kg сообщил Русланбек Абдраимов.

По его словам, 9 мая в Каракольском ущелье во время отдыха подростки нашли каменную скульптуру.

«Простым людям нельзя было ее трогать и тем более куда-либо забирать. После нахождения мы сообщили об этом археологам, они сказали, что прибудут на место 14 мая. Но спустя несколько дней мы обнаружили, что найденный балбал кто-то забрал. Поэтому мы просим его вернуть и передать ученым для исследования. Это ведь историческое достояние», — говорит Русланбек Абдраимов.

Балбал (от тюрк. баба — отец, предок) — небольшое каменное изваяние, которое представляет портретное изображение умершего предка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193996/
просмотров: 591
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстан приехала пятикратная чемпионка России по марафону Сардана Трофимова
Больше восьми километров сетей выловили на южном побережье Иссык-Куля
Госэкотехинспекция провела рейд на Иссык-Куле, но браконьеров не встретила
Детей с инвалидностью и сирот приглашают записаться в бесплатный летний лагерь
На Иссык-Куле разгул браконьерства, а чиновникам нет дела, возмущен эколог
На Иссык-Куле нашли тело ушедшего на рыбалку 65-летнего мужчины
Отправился на рыбалку и пропал. На Иссык-Куле ищут 65-летнего мужчину
Фильм о подводных свалках Иссык-Куля сняли местные экологи
Мальков сига и форели выпустили в озеро Иссык-Куль
Иссык-Куль превращается в свалку. Фотографа возмутили горы мусора на побережье
Популярные новости
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; изменилась схема пограничного контроля В международном аэропорту «Манас» изменилась схема пограничного контроля
Праздник на&nbsp;карантине. Как отмечать Орозо айт в&nbsp;условиях пандемии COVID-19 Праздник на карантине. Как отмечать Орозо айт в условиях пандемии COVID-19
Суд отменил приговор по&nbsp;делу брата Курманбека Бакиева Суд отменил приговор по делу брата Курманбека Бакиева
Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал об&nbsp;изъятом у&nbsp;Атамбаева оружии Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал об изъятом у Атамбаева оружии
Бизнес
MegaPay подключай&nbsp;&mdash; карту Visa получай MegaPay подключай — карту Visa получай
Смотри бой Антонины Шевченко&nbsp;&mdash; Андреа Ли&nbsp;на&nbsp;канале &laquo;UFC&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
14 мая, пятница
16:45
Садыр Жапаров призвал турецкий бизнес участвовать в Иссык-Кульском форуме Садыр Жапаров призвал турецкий бизнес участвовать в Исс...
16:42
Ситуация на границе. В Баткене митингуют против строительства дороги в Ак-Сае
16:37
В Бишкеке по подозрению в двойном убийстве задержан несовершеннолетний
16:33
В МИД рекомендуют воздержаться от поездок в Турцию из-за ухудшения эпидситуации
16:18
Президент Садыр Жапаров с рабочей поездкой посетит Иссык-Кульскую область