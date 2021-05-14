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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Один из пострадавших направлен на лечение в Турцию

Один из пострадавших в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе направлен на лечение в Турцию. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, пострадавший — житель села Интернационал, 1983 года рождения. С 30 апреля он находился в БНИЦТиО с диагнозом «проникающее обширное осколочное ранение роговицы, внутриглазные инородные тела правого глаза. Открытый перелом II-III-V плюсневых костей обеих стоп».

«Ему проведена операция с ревизией раны роговицы правого глаза. В послеоперационном периоде на КТ обнаружены мелкие инородные тела в полости глаза. Также больного обследовал и проконсультировал врач из Турции в частной клинике. Выявилась еще отслойка сетчатки и предложено оперативное вмешательство — витреоретинальная хирургия и пересадка роговицы правого глаза в условиях клиник Турции», — отметили в ведомстве.

Все расходы, связанные с лечением, перелетом и проживанием пострадавшего, будут профинансированы по линии Национального общества Красного Полумесяца Кыргызстана.

В ведомстве добавили, что на сегодня в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии продолжают получать лечение 25 пострадавших, в Национальном госпитале — 12, в НХЦ — 9, в Баткенской областной объединенной больнице — 6, в ЦОВП Лейлек — 4, в ЦОВП Кадамджай — 1.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193902/
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