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Общество

Театральная аллея. Пугающий центр столицы Кыргызстана

Некогда одно из самых любимых мест для сбора бишкекской молодежи — Театральная аллея в сквере Борцам революции — сегодня выглядит ужасающе. Журналист 24.kg прошел по ней и не нашел ни одного сохранившегося участка.

Эта тенистая аллея с ивами и фонтанами находится позади памятника Уркуе Салиевой. Сразу за ней Республиканская библиотека имени Касымалы Баялинова. Место людное, особенно в жаркое время года.

Первое, что бросается в глаза, — состояние фонтанов.

Майские субботники и уборка накопившейся за зиму в Бишкеке грязи давно закончились. Но внутри фонтаны никто так и не почистил. С наступлением тепла они уже успели зарасти тиной.

Немногим лучше выглядят клумбы. Рабочие «Тазалыка» просто убрали опавшие листья. Вместо цветов растут сорняки. Благо их поливать не надо.

24.kg
Фото 24.kg. Театральная аллея в Бишкеке

Относительно недавно отреставрированные скамейки — их починили в 2019 году — выглядят неплохо. Но только на первый взгляд. Вандалы уже успели здесь отметиться.

Отметим, что последний раз капитальную реконструкцию сквера Борцам революции, к которому относится и Театральная аллея, мэрия Бишкека проводила 11 лет назад.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193753/
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