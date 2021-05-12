09:00
USD 84.74
EUR 103.06
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Бишкек прибыла группа медиков из Германии

В Бишкек прибыла совместная медицинская миссия Берлинского университета Шарите, Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И.Марциновского и Германского общества по международному сотрудничеству. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, в миссии семь человек, ее медицинскими руководителями являются профессор Дрекслер из Берлинского университета Шарите и профессор Лукашев, директор Института имени Е.И.Марциновского.

«Основное направление работы миссии — обучение по выявлению различных вариаций коронавируса в лабораториях Кыргызстана. Миссия сотрудничает с Национальной референс лабораторией, которой окажут поддержку в области секвенирования и анализа коронавируса. Сотрудники государственных лабораторий в Бишкеке и Оше пройдут обучение по диагностике и биобезопасности», — отметили в ведомстве.

Кыргызстанским лабораториям передадут 50 тысяч ПЦР-тестов и наборов для экстракции. Миссия также предоставит реагенты для секвенирования вариаций вируса для проведения необходимых тренингов.

В министерстве добавили, что Германия поставила в Кыргызстан кислородное оборудование, защитную одежду, расходные материалы для ПЦР-тестов и предметы гигиены. Отделение неотложной помощи больницы в Джалал-Абаде, финансируемое Германией, ввели в эксплуатацию досрочно в июле 2020 года для лечения пациентов c коронавирусной инфекцией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193725/
просмотров: 368
Версия для печати
Материалы по теме
Праздничного айт намаза на Старой площади не будет
COVID-19 в мире. Заразились более 158,6 миллиона, умерли более 3,2 миллиона
Для зараженных COVID-19 свободна 81 койка в медучреждениях Бишкека
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились десять медработников
В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 245 человек, 542 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались семь человек
За сутки выявили 379 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 99 033
ВОЗ сообщила о выходе на плато по смертности и заболеваемости COVID-19 в мире
Соблюдение санитарных норм. Предприятия в Бишкеке оштрафовали на 18 тысяч сомов
Третья волна COVID-19. Республиканский штаб возглавит Жылдыз Бакашова
Популярные новости
Кыргызстанец о&nbsp;том, почему в&nbsp;Германии устроиться на&nbsp;работу проще, чем в&nbsp;России Кыргызстанец о том, почему в Германии устроиться на работу проще, чем в России
В&nbsp;Бишкеке парней оштрафовали на&nbsp;33&nbsp;тысячи сомов за&nbsp;распитие алкоголя В Бишкеке парней оштрафовали на 33 тысячи сомов за распитие алкоголя
Беспрецедентное решение: Суд оштрафовал &laquo;Кумтор&raquo; на&nbsp;более чем 261 миллиард сомов Беспрецедентное решение: Суд оштрафовал «Кумтор» на более чем 261 миллиард сомов
Суд отменил приговор по&nbsp;делу брата Курманбека Бакиева Суд отменил приговор по делу брата Курманбека Бакиева
Бизнес
+1&nbsp;000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview +1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в&nbsp;несколько кликов Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в несколько кликов
Эксперты рассказали, как снизить курение в&nbsp;Кыргызстане Эксперты рассказали, как снизить курение в Кыргызстане
Три важнейших фактора успешного ЭКО Три важнейших фактора успешного ЭКО
12 мая, среда
08:47
ЕАБР: Замедление роста стоимости зерна в мире ослабило давление на цены в КР ЕАБР: Замедление роста стоимости зерна в мире ослабило...
08:45
Проблемы с питьевой водой в Оше. Городские власти решили перенести водозабор
08:30
Кабинет министров предлагает свой вариант защиты предпринимателей
08:21
Верховный суд отказал Военной прокуратуре в иске о запрете на вещание «Апреля»
08:20
COVID-19. В Бишкек прибыла группа медиков из Германии
11 мая, вторник
23:47
Барс, лиса и волки. Кто еще попался в фотоловушки NABU в Нарыне
23:12
Прыжки на батуте маленькой девочки и ротвейлера умилили соцсети
22:46
Турист провел несколько часов над пропастью на разрушенном ураганом мосту