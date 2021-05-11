Подготовку к открытию школы фонда «Маариф» в Бишкеке обсудили в Минобразования

Подготовку к открытию школы фонда «Маариф» в Бишкеке обсудили в Министерстве образования и науки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в министерстве прошла встреча главы ведомства Болотбека Купешева с руководством турецкого фонда, прибывшим в Кыргызстан с визитом.

Турецкая делегация поблагодарила Минобразования за сотрудничество и поддержку в вопросе открытия общеобразовательной школы фонда «Маариф» в столице. По ее данным, сейчас идут подготовительные работы к новому учебному году.

Обучение в школе будет вестись по государственным стандартам двух стран — на кыргызском, турецком, русском языках с изучением английского. Кроме того, уклон будет сделан на изучение естественных наук — химии, физики и биологии; гуманитарных наук; новых технологий и культуры.

Напомним, что 10 ноября 2020 года в Анкаре было подписано соглашение между министерством и фондом «Маариф» по открытию и функционированию частных образовательных организаций в Кыргызстане.

Договор о сотрудничестве с фондом «Маариф» подписан осенью 2018-го во время официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан.