17:00
USD 84.71
EUR 103.10
RUB 1.15
Общество

Подготовку к открытию школы фонда «Маариф» в Бишкеке обсудили в Минобразования

Подготовку к открытию школы фонда «Маариф» в Бишкеке обсудили в Министерстве образования и науки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в министерстве прошла встреча главы ведомства Болотбека Купешева с руководством турецкого фонда, прибывшим в Кыргызстан с визитом.

Турецкая делегация поблагодарила Минобразования за сотрудничество и поддержку в вопросе открытия общеобразовательной школы фонда «Маариф» в столице. По ее данным, сейчас идут подготовительные работы к новому учебному году.

Обучение в школе будет вестись по государственным стандартам двух стран — на кыргызском, турецком, русском языках с изучением английского. Кроме того, уклон будет сделан на изучение естественных наук — химии, физики и биологии; гуманитарных наук; новых технологий и культуры.

Напомним, что 10 ноября 2020 года в Анкаре было подписано соглашение между министерством и фондом «Маариф» по открытию и функционированию частных образовательных организаций в Кыргызстане.

Договор о сотрудничестве с фондом «Маариф» подписан осенью 2018-го во время официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193688/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека повторно объявила конкурс на строительство школы в «Рухий-Мурасе»
В жилмассиве «Ак-Босого» Бишкека построят новую школу
Третья волна COVID-19. 14 школ Бишкека переведены на обучение онлайн
В микрорайоне «Джал» в Бишкеке возобновили строительство нового корпуса школы
В жилмассиве «Рухий-Мурас» Бишкека построят школу на 700 мест
В Бишкеке для школы № 68 построят спортивный комплекс
В Бишкеке внебольничной пневмонией и COVID-19 болеют 13 учителей и 22 ученика
Медики в школах не успевают осматривать всех учеников и отслеживать заболевших
Выйдут не все. Кто вернется в школы в четвертой четверти, рассказали в мэрии
В жилом массиве «Ак-Ордо» построят школу
Популярные новости
Кыргызстанец о&nbsp;том, почему в&nbsp;Германии устроиться на&nbsp;работу проще, чем в&nbsp;России Кыргызстанец о том, почему в Германии устроиться на работу проще, чем в России
Жесткий сценарий, или Почему Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан не&nbsp;делимитируют границу Жесткий сценарий, или Почему Кыргызстан и Таджикистан не делимитируют границу
В&nbsp;Бишкеке парней оштрафовали на&nbsp;33&nbsp;тысячи сомов за&nbsp;распитие алкоголя В Бишкеке парней оштрафовали на 33 тысячи сомов за распитие алкоголя
Беспрецедентное решение: Суд оштрафовал &laquo;Кумтор&raquo; на&nbsp;более чем 261 миллиард сомов Беспрецедентное решение: Суд оштрафовал «Кумтор» на более чем 261 миллиард сомов
Бизнес
Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в&nbsp;несколько кликов Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в несколько кликов
Эксперты рассказали, как снизить курение в&nbsp;Кыргызстане Эксперты рассказали, как снизить курение в Кыргызстане
Три важнейших фактора успешного ЭКО Три важнейших фактора успешного ЭКО
В&nbsp;КГИПИ день открытых дверей В КГИПИ день открытых дверей
11 мая, вторник
16:59
Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в несколько кликов Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom...
16:57
Министры иностранных дел Таджикистана и Кыргызстана провели переговоры в Китае
16:51
Подготовку к открытию школы фонда «Маариф» в Бишкеке обсудили в Минобразования
16:14
Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД не знает, как проводилось изъятие оружия
16:03
Выборы и референдум. Общественные наблюдатели подали в суд на Центризбирком