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Общество

В Кыргызстане запустили мобильное приложение для поиска работы

В Кыргызстане запустили мобильное приложение для поиска вакансий и сотрудников — ishtapp.

Как отметили разработчики, в приложении внедрена система аналитики на основе искусственного интеллекта. Это позволяет показывать пользователям только наиболее подходящие вакансии. Кроме того, в приложении можно отфильтровать поиск по разным регионам Кыргызстана. Также пользователям предоставляется доступ к бесплатным онлайн-курсам.

Приложение доступно на кыргызском и русском языках.

Мобильное приложение было разработано в 2018 году. В настоящее время ведется работа по развитию и разработке дополнительных услуг.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193639/
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