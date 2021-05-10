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Общество

В Кыргызстане названы лауреаты премии в области детской литературы

Определены лауреаты премии правительства Кыргызстана в области детской литературы на кыргызском языке. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

По ее данным, по 50 тысяч сомов присуждены:

  • Аману Наматову за сборник произведений «Гүлчечекей кулунчак» в номинации «За лучшее изданное поэтическое произведение для детей»;
  • Ырысбайу Абдыраимову за сборник произведений «Түбөлүктүү чеп» в номинации «За лучшее изданное прозаическое произведение для детей»;
  • Сатыбалды Мамбеталиеву за перевод сборника детских сказок «Керемет жомоктор» в номинации «За лучший перевод на кыргызский язык литературных произведений для детей».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193553/
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