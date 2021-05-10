Мусорное бедствие. Как выглядят природные парки после майских праздников

Каждый год майские праздники оборачиваются настоящим мусорным бедствием для природных заповедников. Любители отдыха на свежем воздухе оставляют за собой горы стекла, пластика и других отходов.

К сожалению, многие кыргызстанцы считают, что если в определенной зоне отдыха и так грязно, то от лишнего пакета или бутылки хуже не станет. Если все будут придерживаться подобной точки зрения, скоро от лесов и парков ничего не останется.

Любые праздники — хороший повод собраться с семьей, друзьями и выехать на природу, но не нужно забывать об окружающей среде.

Журналист 24.kg проехался по ущельям и заповедникам близ Бишкека, чтобы посмотреть, как они выглядят после праздников.

Ущелье Адыгене находится на территории природного парка «Ала-Арча». Сюда можно пройти через мост на автостоянке (не доезжая до альплагеря). Но красивые пейзажи сегодня испорчены повсеместными кострищами, на которых готовили еду, и разбросанными повсюду пластиковыми пакетами и бутылками.

Отдыхающие умудрились повесить полный пакет отходов на хвойное дерево. На территории местами также чувствуется запах гнили.

В парке «Ала-Арча» тоже на каждому шагу валяются пакеты, пластик и наспех потушенные костры. Все это разносит ветер по периметру заповедника, много отходов попадает в протекающую рядом реку. Но сколько бы экологи ни трубили о том, что природу нужно охранять, забирать с собой мусор и утилизировать его, отдыхающие этого не слышат или не хотят вникать в серьезность проблемы.

Территория Березовой рощи неподалеку от горнолыжной базы «Кашка-Суу», как и большинство популярных мест для пикника, тоже завалена мусором. На каждом шагу стеклянные и пластиковые бутылки из-под алкогольных напитков. На только что распустившихся цветах целлофановые пакеты...

Сегодня, когда экология планеты находится в состоянии кризиса, остро стоит проблема загрязнения природы бытовым мусором. Пластиковые бутылки, стекло наносят непоправимый вред окружающей среде. Воспитание, бережное отношение к заповедникам могут стать залогом здоровья как нации, так и всего человечества. Но пока это все только на словах...