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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Азиза Батукаева. Дело Аиды Саляновой передано в другой суд

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

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В ходе заседания судья Жыпара Сабырова сообщила, что материалы по Батукаеву целесообразно передать в Первомайский районный суд Бишкека для объединения с основным делом, где обвиняемыми проходят Алмазбек Атамбаев, Индира Джолдубаева и другие.

Адвокат Аиды Саляновой Рабига Садыкова выступила против. По ее словам, материалы в отношении экс-генпрокурора были выделены в отдельное производство.

«Разбирательство уже на стадии завершения. Смысла передавать материалы по Батукаеву в другой суд нет», — сказала Рабига Садыкова.

Прокуроры оставили инициативу суда на свое усмотрение.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Жыпара Сабырова зачитала постановление, согласно которому материалы в отношении Аиды Саляновой переданы в Первомайский районный суд для соединения с основным делом.

Отметим, ранее два уголовных дела в отношении Аиды Саляновой — по незаконному освобождению Азиза Батукаева и по возобновлению адвокатской лицензии Алексея Елисеева — объединили в одно производство.

Обвиняемыми по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Дело в отношении 14 обвиняемых выделили в отдельное производство, поскольку они заключили сделку со следствием. Две инстанции приговорили Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, но Верховный суд отменил решение и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Материалы в отношении Аиды Саляновой выделили в отдельное производство, так как она не признала вину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193204/
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