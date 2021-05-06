Аскар Турдугулов стал советником омбудсмена по вопросам защиты прав ЛОВЗ

Аскар Турдугулов, известный блогер, знакомый пользователям соцсетей как Оскар Райс, стал советником омбудсмена на общественных началах по вопросам защиты прав и свобод людей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

Фото пресс-службы омбудсмена. Аскар Турдугулов

Омбудсмен Токон Мамытов отметил, что вопросы защиты прав и свобод людей с инвалидностью — это одно из приоритетных направлений деятельности института государственного правозащитника. «Работа в качестве советника омбудсмена Кыргызстана откроет перед вами широкие права и возможности по осуществлению правозащитной деятельности в нашей республике. Уверен, что это взаимодействие будет долгим, целенаправленным и максимально эффективным», — подчеркнул он.

Аскар Турдугулов поблагодарил его за оказанное доверие и заметил, что в Кыргызстане люди с инвалидностью особо остро нуждаются в помощи и защите. «На сегодня в стране проживает больше 200 тысяч ЛОВЗ, 30 тысяч из которых — это дети. Их права, к сожалению, нарушаются повсеместно, начиная с доступа к госуслугам и госучреждениям и заканчивая начислением мизерных пособий», — сказал он.

Токон Мамытов вручил вновь назначенному представителю главного правозащитного органа республики удостоверение, а также разъяснил его полномочия и обозначил общие задачи.