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Общество

Аскар Турдугулов стал советником омбудсмена по вопросам защиты прав ЛОВЗ

Аскар Турдугулов, известный блогер, знакомый пользователям соцсетей как Оскар Райс, стал советником омбудсмена на общественных началах по вопросам защиты прав и свобод людей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

пресс-службы омбудсмена
Фото пресс-службы омбудсмена. Аскар Турдугулов

Омбудсмен Токон Мамытов отметил, что вопросы защиты прав и свобод людей с инвалидностью — это одно из приоритетных направлений деятельности института государственного правозащитника. «Работа в качестве советника омбудсмена Кыргызстана откроет перед вами широкие права и возможности по осуществлению правозащитной деятельности в нашей республике. Уверен, что это взаимодействие будет долгим, целенаправленным и максимально эффективным», — подчеркнул он.

Аскар Турдугулов поблагодарил его за оказанное доверие и заметил, что в Кыргызстане люди с инвалидностью особо остро нуждаются в помощи и защите. «На сегодня в стране проживает больше 200 тысяч ЛОВЗ, 30 тысяч из которых — это дети. Их права, к сожалению, нарушаются повсеместно, начиная с доступа к госуслугам и госучреждениям и заканчивая начислением мизерных пособий», — сказал он.

Токон Мамытов вручил вновь назначенному представителю главного правозащитного органа республики удостоверение, а также разъяснил его полномочия и обозначил общие задачи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193116/
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