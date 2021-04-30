Третья волна COVID-19. Как защитить себя от заражения новыми штаммами

В Кыргызстане растет заболеваемость коронавирусной инфекцией — ежедневно в стране выявляют 250-300 новых случаев и регистрируют летальные исходы. Недавно Минздрав сообщил о циркуляции более заразных британского, индийского и южноафриканских штаммов. Можно ли защитить себя от заражения коронавирусом, 24.kg рассказала внештатный инфекционист МЗиСР профессор Айнура Кутманова.

— Есть какие-то лекарственные средства для профилактики заражения коронавирусом? Те же витамины, например?

— Таких препаратов на сегодня нет. Мы все говорим, что COVID-19 — это заболевание новое и еще продолжает изучаться.

О том, какие меры мы должны использовать, чтобы не заразиться, говорим с прошлого года, так как пути распространения остаются одинаковыми для всех вариантов вируса. Айнура Кутманова

Первое, это социальное дистанцирование — все-таки избегать посещения больших мероприятий. Сейчас Орозо, по вечерам тоже видим, что много людей собираются на ифтар. Это тоже очень опасно. Тем более что в последнее время отмечается рост числа заболевших.

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В местах, где есть скопление людей, например магазинах, необходимо носить маски. Они являются барьером для заражения. Но не стоит забывать, что маски необходимо менять регулярно. А бывает, что их надевают, потом носят в кармане и пользуются многократно.

Следующий этап — обработка рук. Это тоже важное мероприятие для профилактики. Чтобы самим себя не инфицировать, потому что за целый день мы касаемся различных поверхностей, где может присутствовать вирус. И через загрязненные руки его можно занести в организм, через слизистую оболочку рта, носа.

Но, к сожалению, этих простых рекомендаций придерживаются не все.

В прошлом году, когда был жесткий карантин, многие люди защищали себя от заражения, а сейчас видим, что все расслабились, стали пренебрегать этими правилами.

— Кстати, в последнее время появилось некое движение «антимасочников». Они утверждают, что от ношения масок вреда больше, чем пользы.

— Эпидемиологи все время говорят, что на улице, где мало людей, можно маски не надевать. Другое дело, когда вы заходите в закрытое помещение, где есть скопление людей, то их рекомендуется носить. Пока еще никто не обосновал их вредность или бесполезность.

— Еще немало противников получения прививки от COVID-19. На ваш взгляд, стоит ли вакцинироваться?

— Как инфекционист скажу, что вакцинация нужна. Прививки используются сегодня для профилактики многих инфекционных заболеваний. В Кыргызстане уже более 20 тысяч человек получили прививку от COVID-19. Конечно, это дело добровольное. Но считаю, что, если человек не болел, лучше получить вакцину.

Конечно, будут разные мнения, отношение к прививкам. Есть категория людей, которые не хотят вакцинировать детей, себя от вакциноуправляемых инфекций.

Но вакцины — это самая эффективная специфическая профилактика инфекционных заболеваний. Айнура Кутманова

— Получается, что смысла пить витамины, чтобы, как говорят, «повысить иммунитет», нет?

— Любой препарат должен приниматься по показаниям. Если, например, дефицит витаминов в организме, подтвержденный лабораторно, то, конечно, принимать их необходимо. А так для профилактики — я бы не рекомендовала.

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Потом, что такое «поднять иммунитет»? Для меня это непонятно. Иммунная система реагирует на встречу с микроорганизмами, происходит реакция. Что значит повышать иммунитет? Это не совсем правильное понимание у людей. Здоровый образ жизни, физическая активность, прогулки на свежем воздухе — это в целом необходимо, чтобы организм был здоровым. Тем более, когда работаем часто дистанционно, в помещениях, больше бывать на свежем воздухе, гулять, заниматься спортом очень полезно.

За этот год мы все узнали, что есть группы риска, у которых заболевание протекает в более тяжелой форме. И люди с лишним весом относятся к ним. Поэтому очень важно привести в норму свой вес. Здоровое питание должно быть нормой для всех.

— Некоторые люди советуют пить аспирин, потому что одним из последствий COVID-19 является тромбоз...

— Аспирин — это антиагрегант, который разжижает кровь за счет снижения «слипания» тромбоцитов в мелких сосудах. Есть заболевания, при которых эти препараты рекомендуются, чтобы не было сгущения крови, например сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, у пациентов с ожирением. А принимать для «профилактики» COVID-19 я не рекомендую.

Да, доказано, что при COVID-19 развиваются тромбозы, сгущение крови, но для лечения этих состояний назначаются антикоагулянты — специальная группа препаратов для разжижения крови.

— Почему некоторые люди не заболевают коронавирусом, даже если в семье кто-то болеет?

Пока нет исследований или данных, доказывающих, что кто-то может быть невосприимчив к коронавирусу. Наоборот, можно говорить, что к этой инфекции восприимчивы все возрастные категории независимо от пола. Айнура Кутманова

Этот вирус новый для человеческой популяции. И сейчас, во время подъема мы видим, что заболевают те, кто не болел летом или осенью.

Возможно, кто-то перенес заболевание в бессимптомной форме и просто об этом не знает.

Во время нового роста случаев заболевания появляется больше тяжелых форм.

Пока объяснить это каким-то определенным фактором сложно. Возможно, причинами могут быть и появление новых штаммов, и то, что кто-то дома сам лечился, или имеет сопутствующие заболевания. Это еще предстоит анализировать.

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— А может, уже идут повторные заражения?

— Пока в Кыргызстане не зарегистрированы повторные случаи. Но для установления таких фактов используются сложные методы диагностики. Необходимо идентифицировать, какой вариант был в первый раз, какой во второй, если человек все-таки заболел повторно. У нас такие исследования, к сожалению, не проводятся. Насчет того, возможно ли заразиться повторно, мы ориентируемся на исследования других стран, международных организаций, которые занимаются этим вопросом. Пока никто с уверенностью не может сказать, возможны ли повторные заражения, думаю, что исключить нельзя до конца. Поэтому соблюдение всех мер предосторожности необходимо.

— Недавно Минздрав сообщил о циркуляции в Кыргызстане более заразных штаммов коронавируса. Есть какие-то отличия в лечении, профилактике COVID-19, вызванном ими?

— На сегодняшний день доказаны изменения белка внешней оболочки вируса, S-белка. Поэтому в целом мероприятия противоэпидемические, лечебные, диагностические, реабилитационные ничем не отличаются.

Хотелось бы призвать всех продолжать соблюдать правила гигиены — это ношение масок, обработка рук и социальное дистанцирование. Айнура Кутманова

При появлении симптомов не занимайтесь самолечением, особенно не принимайте антибиотики и гормоны, а обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью по месту жительства для лечения и своевременной госпитализации.