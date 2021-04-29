Еще две школы в Бишкеке перешли временно на онлайн-обучение. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, эпидситуация в столице остается напряженной, за последние сутки количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и пневмонии составило — 224.

Сегодня на дистанционное обучение переведены еще две школы: № 6 и 33.

Всего в онлайн-режиме сегодня обучаются ученики 16 школ: № 24, 70, 67, 35, 12, 11, 65, 26, 63, 17, 64, 88, 62 и 61 (здание старшей школы), 6 и 33.

Кроме того, дистанционно учатся 18 классов, школы продолжают работу.

«Полный переход на онлайн зависит от числа контактировавших с заболевшим ребенком или учителем, конечное решение принимают эпидемиологи ЦГСЭН», — отметили в мэрии.

В муниципалитете просят горожан соблюдать санитарные нормы: носить маски, усилить личную гигиену, систематично обрабатывать руки антисептиком, а самое главное — ограничить посещение общественных мест, соблюдать дистанцию.