Пусть голодают? Чиновники запретили кормить нуждающихся в Бишкеке

Столичный Центр госсанэпиднадзора запретил кормить нуждающихся в Бишкеке. Об этом в Facebook сообщила журналист Надежда Хохлова.

«Месяц назад я готовила в сестринской салат. Поставила на подоконник остывать кастрюлю с картошкой. Вдруг слышу — грохот. Выглянула в окно, бездомный хотел украсть картошку из казана, но застрял в решетке. Он даже не сразу попытался освободиться, просто перекинул клубень в другую руку и жадно начал откусывать от нее огромные куски. Потом стал прощения просить, говорил, что очень хочет есть, дождаться не смог открытия благотворительной трапезной. Стоял рядом, ждал одиннадцати часов утра — когда откроем трапезную и накормим всех. А тут так картошкой запахло, он не удержался. Видели бы вы глаза этого человека, ворующего еду от отчаянного голода», — написала она.

«И именно таких, как он, санэпидстанция запрещает кормить. Это просто фашизм! Понимаю, если бы запретили все массовые мероприятия, но ведь нет! Все открыто, все гуляют! И только самых нуждающихся нужно лишить единственной возможности поесть», — возмутилась Надежда Хохлова.

Согласно санитарному предписанию за подписью главврача Кубана Кундашева в церквях и других религиозных учреждениях должны запретить службы, венчание, крещение, а также приготовление и раздачу пищи малоимущим до улучшения эпидситуации в городе.

Фото со страницы Надежды Хохловой в Facebook

Отметим, что положение многих кыргызстанцев во время пандемии коронавируса и без того ухудшилось.