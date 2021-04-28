23:29
USD 84.80
EUR 102.25
RUB 1.13
Общество
Сюжет: COVID-19

Пусть голодают? Чиновники запретили кормить нуждающихся в Бишкеке

Столичный Центр госсанэпиднадзора запретил кормить нуждающихся в Бишкеке. Об этом в Facebook сообщила журналист Надежда Хохлова.

«Месяц назад я готовила в сестринской салат. Поставила на подоконник остывать кастрюлю с картошкой. Вдруг слышу — грохот. Выглянула в окно, бездомный хотел украсть картошку из казана, но застрял в решетке. Он даже не сразу попытался освободиться, просто перекинул клубень в другую руку и жадно начал откусывать от нее огромные куски. Потом стал прощения просить, говорил, что очень хочет есть, дождаться не смог открытия благотворительной трапезной. Стоял рядом, ждал одиннадцати часов утра — когда откроем трапезную и накормим всех. А тут так картошкой запахло, он не удержался. Видели бы вы глаза этого человека, ворующего еду от отчаянного голода», — написала она.

«И именно таких, как он, санэпидстанция запрещает кормить. Это просто фашизм! Понимаю, если бы запретили все массовые мероприятия, но ведь нет! Все открыто, все гуляют! И только самых нуждающихся нужно лишить единственной возможности поесть», — возмутилась Надежда Хохлова.

Согласно санитарному предписанию за подписью главврача Кубана Кундашева в церквях и других религиозных учреждениях должны запретить службы, венчание, крещение, а также приготовление и раздачу пищи малоимущим до улучшения эпидситуации в городе.

со страницы Надежды Хохловой в Facebook
Фото со страницы Надежды Хохловой в Facebook

Отметим, что положение многих кыргызстанцев во время пандемии коронавируса и без того ухудшилось.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191960/
просмотров: 707
Версия для печати
Материалы по теме
Боксы для сбора вещей нуждающимся поставят в Бишкеке
В Бишкеке организовали акцию по сбору теплых вещей для нуждающихся
Более 3 тысяч нуждающихся в Бишкеке и Чуйской области получат продуктовые наборы
Россияне сбросились и передали деньги нуждающимся кыргызстанцам. Кому помогли
Нуждающейся семье, о которой писало 24.kg, подарили телевизор и лекарства
Вице-мэр Бишкека: От моего имени звонят и вымогают помощь мошенники
Медикам в Баткене раздали продукты
Девять миллионов сомов выделено для оказания помощи нуждающимся
В городе Ош помогают малообеспеченным и нуждающимся гражданам
Правительство обещает обеспечить продуктами питания всех нуждающихся
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;свет. Кого из&nbsp;нас коснется и&nbsp;на&nbsp;сколько увеличатся ваши счета Новые тарифы на свет. Кого из нас коснется и на сколько увеличатся ваши счета
Тарифы на&nbsp;свет. Готовы&nbsp;ли кыргызстанцы платить по&nbsp;новым ценам? Тарифы на свет. Готовы ли кыргызстанцы платить по новым ценам?
&laquo;Спутник V&raquo;, AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы&nbsp;выбираете? Опрос «Спутник V», AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы выбираете? Опрос
Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не&nbsp;готов добровольно отдавать деньги Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не готов добровольно отдавать деньги
Бизнес
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
Личный кабинет Saima в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; управляйте счетом прямо в&nbsp;приложении Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении
Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания
15&nbsp;лет успеха и&nbsp;динамичного развития: MegaCom празднует день рождения 15 лет успеха и динамичного развития: MegaCom празднует день рождения
28 апреля, среда
23:25
Жители Бишкека вновь жалуются на стихийных торговцев возле Ошского рынка Жители Бишкека вновь жалуются на стихийных торговцев во...
23:10
Глава МИД просит оказать гумпомощь этническим кыргызам, проживающим на Памире
22:52
Неделя искусства и кино пройдет в Таласе
22:38
Пусть голодают? Чиновники запретили кормить нуждающихся в Бишкеке
22:32
Инцидент на границе. Пограничники обеих стран уводят людей от места событий