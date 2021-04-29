Ценный подарок. Рэпер Gokilla поблагодарил Артема Новикова за эпос «Манас»

Рэпер из Кыргызстана Gokilla поблагодарил первого вице-премьер-министра Артема Новикова за подаренную книгу эпос «Манас». Об этом 24.kg сообщили в правительстве.

Фото Скриншот. Сообщение от рэпера Артёму Новикову

«Здравствуйте! Спасибо большое за ответ и ценный подарок. Мне очень приятно», — написал сообщение в Instagram Артему Новикову рэпер.

Отмечается, что книгу сегодня же отправят в Москву по почте.

Ранее рэпер вызвал чиновника на баттл и предложил зачитать по два куплета о политике. Первый вице-премьер отказался до улучшения эпидемиологической обстановки и подарил Gokilla эпос «Манас».