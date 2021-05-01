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Общество

На онлайн-форуме Digital Fest — 2021 в Бишкеке выступит представитель Facebook

14 мая в онлайн-формате пройдет Международный форум Digital Fest.

Организатор — образовательный проект Digital Academy агентства I DO MARKETING совместно с Mail.ru Group и Facebook.

Digital Fest — это площадка, которая способствует развитию интернет-рекламы, креативной экономики, экспорта цифровых продуктов и цифровизации бизнеса Кыргызстана. Площадка объединяет более 700 специалистов из разных стран.

Впервые по приглашению I DO MARKETING на площадке Кыргызстана выступит представитель одной из лидирующих компаний США — Facebook.

На Digital Fest — 2021 также выступят спикеры из крупных зарубежных и локальных компаний: «Яндекса», Mail.Ru Group, BBDO, Voskhod, Eskimi, Netpeak.

Спикеры расскажут о тенденциях и трендах на ближайшие года и какие digital-инструменты использовать в период пандемии.

Будут затронуты темы:

  • новые методы интернет-рекламы в период пандемии;
  • тренды в дизайне и приемах, которые используют топовые агентства;
  • как создавать креативные концепции, которые принесут результат.

Участники смогут применить полученные новые знания, инструменты и техники, повторить кейсы зарубежных компаний и опробовать новые креативные решения для своего бизнеса.

Участников мероприятия ждет уникальная программа, где каждый найдет интересную для него тему.

Ознакомиться с подробностями программы можно на сайте.

24.kg является информационным партнером мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191899/
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