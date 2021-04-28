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Общество

Рэпер Gokilla вызвал на баттл Артема Новикова. Вице-премьер не согласился

Рэпер из Кыргызстана Gokilla вызвал на баттл первого вице-премьер-министра Артема Новикова. Об этом он заявил в интервью блогеру Адилету Ногойбаеву.

«Новиков, вызываю тебя на баттл в Бишкеке. Почитаем по два куплета (по 16 строк). Покажи, что ты можешь. Поговорим о политике, ждем тебя. Надеюсь, после этого заявления меня не побьют ребята из правительства», — сказал рэпер.

Артем Новиков сказал 24.kg, что, к сожалению, принять предложение рэпера не может.

«После победы над пандемией коронавируса мы с тобой поговорим о поэзии. Родоначальником рэпа, о котором ты говоришь, является эпос «Манас». Поэтому я решил подарить тебе это произведение», — обратился чиновник и подписал книгу от своего имени.

Артема Новикова
Фото Артема Новикова. Эпос «Манас»

Отметим, Gokilla (настоящее имя Артур Исмаилов) участник популярных баттлов, представитель современной школы рэпа. Он родился в Бишкеке. Сейчас занимается творчеством в России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191866/
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