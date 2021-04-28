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Общество

Tesla за $50 тысяч и экобайк для ГУВД. В Бишкеке прошел марш электротранспорта

В Бишкеке впервые прошел марш электротранспорта. Колонна электромобилей и экобайков стартовала с северной стороны парка Здоровья «Адинай», поднялась по проспекту Чингиза Айтматова до улицы Масалиева, проследовала до 12-го микрорайона и через улицу Токтоналиева вернулась к парку.

Заезд, приуроченный к 129-летию Бишкека, был организован мэрией столицы при поддержке компании Ecobike, продвигающей идею передвижения на электротранспорте. И. о. мэра города Бактыбек Кудайбергенов подчеркнул, что ситуация с экологией в Бишкеке остается непростой.

«Мы заинтересованы, чтобы горожане дышали чистым воздухом. Для этого в этом году посадили около 20 тысяч деревьев в парках и скверах. Сегодняшний марш организовала молодежь, болеющая за экологию. Каждый автолюбитель должен думать о здоровье наших детей, подрастающего поколения», — сказал он.

В пробеге участвовали семь электрокаров и около 30 экологических мотоциклов. Заряжают их в основном с помощью обычного трехфазного ввода.

Владелец авто Tesla Model 3 Динмухамед Амирбеков подчеркивает, что американский электромобиль довольно экономичный и экологичный. В случае поломки запчасти заказывают в Европе, их доставляют в Кыргызстан за две недели. Стоит его электрокар $50 тысяч.

По всей республике насчитывается всего около 200 экологически чистых машин.

Основатель компании Ecobike Анвар Чукубаев подарил ГУВД столицы новый экологичный мотоцикл Police.

«Этим подарком мы хотим призвать муниципалитет и госслужбы к более решительным действиям по переходу к электротранспорту и решению проблем экологии. Надеемся, что полицейский байк в ближайшее время начнет работать», — заметил он.
Отметим, что для безопасности горожан водителей сопровождали медики и сотрудники УПСМ ГУВД. На автомобилях с бензиновыми двигателями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191833/
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